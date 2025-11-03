महिला टीम ने जीता वर्ल्ड कप, हरमनप्रीत को गले लगा फफक-फफक कर रोईं दिग्गज पूर्व क्रिकेटर, देखें Video

Patrika LogoSwitch to English

महिला टीम ने जीता वर्ल्ड कप, हरमनप्रीत को गले लगा फफक-ففक कर रोईं दिग्गज पूर्व क्रिकेटर, देखें Video

वर्ल्ड कप भले ही हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में आया है, लेकिन इसके पीछे दशकों का संघर्ष छिपा है। झूलन गोस्वामी, मिताली राज और अंजुम चोपड़ा जैसी दिग्गजों ने अपनी मेहनत से इसकी नींव रखी थी। रविवार को जब भारत चैंपियन बना, तो ये पूर्व खिलाड़ी खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाईं।

2 min read
भारत

image

Siddharth Rai

Nov 03, 2025

पूर्व दिग्गज खिलाड़ी झूलन गोस्वामी भारत के वर्ल्ड कप जीतने पर भावुक हो गईं (photo - BCCI/X)

India Women's World Cup 2025 Champion: भारत ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहला आईसीसी खिताब जीत लिया। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम इंडिया ने डीवाई पाटिल स्टेडियम में इतिहास रचते हुए महिला वनडे क्रिकेट की नई विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। 2005 और 2017 में फाइनल में हार झेल चुकी भारतीय टीम ने आखिरकार सपना पूरा कर दिखाया।

इन दिग्गजों ने रखी भारतीय महिला क्रिकेट की नीव

इस जीत ने देशभर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को भावुक कर दिया और महिला क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत की है। वर्ल्ड कप भले ही हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में आया है, लेकिन इसके पीछे दशकों का संघर्ष छिपा है। झूलन गोस्वामी, मिताली राज और अंजुम चोपड़ा जैसी दिग्गजों ने अपनी मेहनत से इसकी नींव रखी थी। रविवार को जब भारत चैंपियन बना, तो ये पूर्व खिलाड़ी खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाईं।

झूलन गोस्वामी, मिताली राज और अंजुम चोपड़ा को लगाया गले

ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के बाद खिलाड़ियों ने मैदान का लैप ऑफ ऑनर लिया। इसी दौरान कमेंट्री बॉक्स में मौजूद झूलन गोस्वामी, मिताली राज और अंजुम चोपड़ा से भारतीय टीम मिली। जश्न में इन तीनों को शामिल किया गया और ट्रॉफी उठाने का सम्मान भी उन्हें सौंपा गया।

हरमनप्रीत कौर को लगाया गले

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जब ट्रॉफी झूलन गोस्वामी को थमाई, तो वह भावुक हो गईं। झूलन की आंखों से आंसू छलक पड़े और वे लंबे समय तक हरमनप्रीत को गले लगाकर रोती रहीं। जीत के बाद झूलन ने एक्स पर लिखा, 'यह मेरा सपना था, और तुमने इसे सच कर दिखाया। कप अब घर आ गया है।'

झूलन ने किया खुलासा

झूलन ने आगे खुलासा किया कि स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने उनसे खास वादा किया था। उन्होंने कहा, 'वर्ल्ड कप से पहले स्मृति और हरमन ने मुझसे कहा था कि हम यह कप आपके लिए जीतेंगे। पिछले साल 2022 में हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन इस बार जरूर जीतेंगे। आधी रात को वे मेरे कमरे में आईं और बोलीं, हमें नहीं पता अगली बार आप रहेंगी या नहीं, लेकिन हम आपके लिए ट्रॉफी लाएंगे। आज उन्होंने वादा निभाया, इसलिए मैं भावनाओं को काबू नहीं कर पाई।'

ICC Women’s World Cup Final: थम गई थीं पूरे हिंदुस्तान की सांसे, फिर दीप्ति शर्मा ने ऐसे पलटा मैच, भारत बना वर्ल्ड चैंपियन
क्रिकेट
World Champions India Womens Cricket team

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Updated on:

03 Nov 2025 08:19 am

Published on:

03 Nov 2025 08:18 am

महिला टीम ने जीता वर्ल्ड कप, हरमनप्रीत को गले लगा फफक-फफक कर रोईं दिग्गज पूर्व क्रिकेटर, देखें Video

