पूर्व भारतीय कप्तान ने तिलक वर्मा को जमकर लताड़ा, बोले- वे देश के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए खेल रहे

उन्‍होंने कहा कि आप उस तरह से नहीं खेल सकते, जैसे टीम इंडिया ने बीच के फेज में खेला, खासकर तिलक वर्मा, शिवम दुबे और अक्षर पटेल ने। इन सभी के स्ट्राइक रेट खराब थे। आपको थोड़ा स्टेबल होना होगा और फिर बीच के फेज में अटैक करना शुरू करना होगा। अगर आप बीच के फेज में फेल हुए तो आप खत्म हो जाओगे। इंडिया बीच के फेज में ही गेम हार गया। तिलक वर्मा सिर्फ अपने लिए खेल रहे थे, चुपके से एक और दो रन बना रहे थे और अक्षर भी वैसा ही कुछ कर रहे थे।