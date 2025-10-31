Patrika LogoSwitch to English

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत का कमाल, टूटे कई रिकॉर्ड

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल 2 नवंबर को खेला जाएगा, जहां भारत और साउथ अफ्रीका आमने-सामने होंगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 31, 2025

Indian Women Cricket Team

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)

ICC Women's ODI World Cup 2025 Semifinal, IND vs AUS: जेमिमा रोड्रिग्स के नाबाद शतक ( 127 रन, 134 गेंद, 14×4) से भारत ने गुरुवार की रात नवी मुंबई के डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए आईसीसी महिला वनडे वर्ल्डकप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया और तीसरी बार फाइनल में प्रवेश किया। अब 2 नवंबर को फाइनल में भारत का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार‌ ICC महिला वनडे वर्ल्डकप के फाइनल में प्रवेश किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 30 अक्टूबर को खेले गए 'करो या मरो' के दूसरे सेमीफाइनल मैच के दौरान कई रिकॉर्ड टूटे, आइए इन पर डालते हैं नजर...

1- भारत ने महिला वनडे क्रिकेट के अपने 339 रन के सर्वोच्च लक्ष्य को सफलतापूर्वक हांसिल किया।

2- यह पहली बार है, जब ICC वनडे वर्ल्डकप नॉकआउट (महिला या पुरुष) मैच में 300+ स्कोर का लक्ष्य सफलतापूर्वक हांसिल किया गया।

3- भारत ने ICC महिला वर्ल्ड कप में 15 मैच से चले आ रहे ऑस्ट्रेलिया के विजय रथ को रोक दिया। ऑस्ट्रेलिया को भारत से आखिरी बार हार महिला वनडे वर्ल्ड कप 2017 सेमीफाइनल मैच के दौरान मिली थी।

4- जेमिमा रोड्रिग्स का महिला वनडे वर्ल्ड कप में यह पहला शतक (127 नॉटऑउट) है। वहीं, महिला वनडे क्रिकेट में उनकी कुल तीसरी सेंचुरी है। जेमिमा रोड्रिग्स का इस प्रारूप में यह सर्वोच्च स्कोर भी है।

5- जेमिमा रोड्रिग्स और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर‌ के बीच 167 रन की साझेदारी हुई। यह ICC महिला वनडे वर्ल्डकप नॉकआउट में हुई तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है।

6- जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर‌ के बीच हुई 167 रन की साझेदारी ICC महिला वनडे वर्ल्डकप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है।

7- जेमिमा रोड्रिग्स आईसीसी महिला वनडे वर्ल्डकप में लक्ष्य का पीछा करते हुए नैट साइवर ब्रंट (2022) के बाद शतक लगाने वाली दूसरी खिलाड़ी भी बन गई हैं।

8- भारत के खिलाफ 338 रन आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप नॉकआउट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की ओर से बनाया गया दूसरा सर्वोच्च स्कोर है।

9- ऑस्ट्रेलिया की फोबे लिचफिल्ड ने 77 गेंद में शतक लगाया। यह आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप नॉकआउट में लगाया गया सबसे तेज शतक है।

10- आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के नॉकआउट में फोबे लिचफिल्ड शतक (22 साल, 195 दिन) लगाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी हैं।

11- ऑस्ट्रेलिया पहली टीम है, जिसके नाम ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप के एक एडिशन में छह व्यक्तिगत शतक दर्ज हैं।

12- ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फोबे लिचफिल्ड और एलिस पेरी के बीच 155 रन की पार्टनरशिप हुई। यह महिला ODI नॉकआउट में किसी भी विकेट के लिए चौथी सबसे बड़ी साझेदारी है।

13- ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर महिला वनडे वर्ल्ड कप में छठे या उससे निचले क्रम पर खेलते हुए 300 या उससे अधिक रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं।

Updated on:

31 Oct 2025 03:48 pm

Published on:

31 Oct 2025 03:47 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत का कमाल, टूटे कई रिकॉर्ड

