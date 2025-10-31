ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत का कमाल, टूटे कई रिकॉर्ड

ICC Women's ODI World Cup 2025 Semifinal, IND vs AUS: जेमिमा रोड्रिग्स के नाबाद शतक ( 127 रन, 134 गेंद, 14×4) से भारत ने गुरुवार की रात नवी मुंबई के डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए आईसीसी महिला वनडे वर्ल्डकप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया और तीसरी बार फाइनल में प्रवेश किया। अब 2 नवंबर को फाइनल में भारत का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार‌ ICC महिला वनडे वर्ल्डकप के फाइनल में प्रवेश किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 30 अक्टूबर को खेले गए 'करो या मरो' के दूसरे सेमीफाइनल मैच के दौरान कई रिकॉर्ड टूटे, आइए इन पर डालते हैं नजर...