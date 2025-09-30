मोहसिन नकवी से सूर्यकुमार यादव ने हाथ भी मिलाया और हंसकर बात भी की, देखें वायरल Video

सूर्यकुमार यादव से हैंडशेक करते हुए मोहसिन नकवी (फोटो- PCB)
एशिया कप 2025 के फाइनल के दौरान जो कुछ भी हुआ, वह खेल भावना के लिए ठीक नहीं था। जो लोग पहलगाम हमला और सिंदूर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के मैच को बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे अब वही टीम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल भारतीय खिलाड़ियों ने ACC प्रमुख मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। इससे पहले तीनों मुकाबलों में खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हाथ नहीं मिलाया था। एशिया कप 2025 में भारतीय टीम 3 बार पाकिस्तान से भिड़ी और तीनों बार सूर्या ने सलमान आगा से टॉस के वक्त हैंडशेक नहीं किया।
एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप टूर्नामेंट के सभी मुकाबलों की फीस भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ित परिवारों को देने का ऐलान किया है। सूर्यकुमार के इस फैसले की जमकर सराहना भी हुई। टीम इंडिया द्वारा मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने के फैसले की भी तारीफ हुई। इसे राष्ट्र भावना और देश प्रेम बताया गया।
पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया भी टीम इंडिया के सपोर्ट में उतर गए और उन्होंने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने के टीम इंडिया के फैसले को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत ट्रॉफी स्वीकार कर लेता, लेकिन चूंकि वह सीधे तौर पर पाकिस्तान सरकार से जुड़े हैं, इसलिए भारतीय खिलाड़ी उनसे दूर रहे। नकवी को सलाह देते हुए पूर्व लेग स्पिनर ने स्टेज से हट जाने की भी बात कही। समारोह से पहले भारतीय टीम मैनेजमेंट ने अमीरात क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी से पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा जताई थी, लेकिन नकवी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
कुल मिलाकर हुआ ये कि भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से न तो हाथ मिलाया और न ही उनसे मेडल और ट्रॉफी ली। लेकिन सोशल मीडिया पर एशिया कप के शुरू होने से पहले की एक वीडियो वायरल हो रही है, जब सभी 8 टीमों के कप्तान फोटोशूट के लिए आए थे। उसी दौरान सूर्यकुमार यादव और मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे से बात भी की और हैंडशेक भी किया। फोटोशूट के बाद भी सूर्या से नकवी मिले और फिर दोनों ने मुस्कुराते हुए हैंडशेक किया।
एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बार मुकबाला खेला गया। टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत हासिल की और 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया को दावेदार माना जा रहा था और उसने खिताब भी जीता लेकिन फाइनल में पहुंचकर पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि एशिया की दूसरी बेस्ट टीम श्रीलंका, अफगानिस्तान या बांग्लादेश नहीं बल्कि वो ही है।
