मोहसिन नकवी से सूर्यकुमार यादव ने हाथ भी मिलाया और हंसकर बात भी की, देखें वायरल Video

एशिया कप 2025 के फाइनल के दौरान जो कुछ भी हुआ, वह खेल भावना के लिए ठीक नहीं था। जो लोग पहलगाम हमला और सिंदूर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के मैच को बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे अब वही टीम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल भारतीय खिलाड़ियों ने ACC प्रमुख मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। इससे पहले तीनों मुकाबलों में खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हाथ नहीं मिलाया था। एशिया कप 2025 में भारतीय टीम 3 बार पाकिस्तान से भिड़ी और तीनों बार सूर्या ने सलमान आगा से टॉस के वक्त हैंडशेक नहीं किया।