Mohsin Naqvi ran away to hotel with trophy: एशिया कप 2025 के फाइनल के बाद एक ऐसी घटना घटी है, जो कभी क्रिकेट के इतिहास में देखने को नहीं मिली। भारत फाइनल में पाकिस्‍तान को पांच विकेट से हराकर विजेता बना, लेकिन एशिया कप की ट्रॉफी भारत को नहीं मिली और करीब एक घंटे तक हाईवोल्‍टेज ड्रामा चलता रहा। इस ड्रामे की शुरुआत मैच खत्‍म होते ही हुई। भारतीय टीम ने तय किया कि वह देश का मजाब उड़ाने वाले मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगी। उनके अलावा वह एसीसी के अन्‍य किसी अधिकारी से ट्रॉफी स्‍वीकार कर लेगी। रिपोर्ट के अनुसार, इसका पता चलते ही पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर होटल भाग गए। इसके बाद भारतीय टीम ने काल्‍पनिक ट्रॉफी के साथ जीत का जश्‍न मनाया। आइये आपको भी बताते हैं कि इस एक घंटे में क्‍या-क्‍या ड्रामा हुआ?