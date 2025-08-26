IND vs PAK T20I: भारत बनाम पाकिस्तान के बीच टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, जानें कौन सबसे आगे

टीम इंडिया के वर्तमान हेड कोच गौतम गंभीर ने पाकिस्तान के खिलाफ पांच मुकाबले खेले हैं और 139 रन बनाए हैं। युवराज सिंह ने आठ मुकाबले खेलकर 155 रन बनाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने 11 मैच खेले हैं और 70 की औसत से 492 रन बनाए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 5 अर्धशतकीय पारी खेली है। इस दौरान कोहली ने 49 चौके लगाए हैं और 11 छक्के भी जड़े हैं। उनका हाई स्कोर 82 रन रहा है, जो उन्होंने 2022 टी20 वर्ल्ड कप में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऐतिहासिक पारी खेलकर बनाया था।