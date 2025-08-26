IND vs PAK T20I: भारत बनाम पाकिस्तान के बीच टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, जानें कौन सबसे आगे

Most Runs in T20I vs Pakistan: एशिया कप 2025 में भारतीय टीम 14 सितंबर को पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार है। यह तीसरा मौका होगा, जब एशिया कप को टी20 फॉर्मेट पर खेला जाएगा। इससे पहले साल 2016 और 2022 में टी20 फॉर्मेट में यह टूर्नामेंट खेला गया था। साल 2016 में एस धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने खिताब जीता था, तो 2022 में श्रीलंका ने ट्रॉफी उठाई थी।
2026 में होने वाले टी20 वर्ल्डकप से पहले एक बार फिर से एशिया कप को टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। भारतीय टीम के लिए यह टूर्नामेंट काफी महत्वपूर्ण है और इस टूर्नामेंट से ही टीम इंडिया अगले साल होने वाले क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के महाकुंभ की तैयारी शुरू करेगी। भारतीय टीम 14 सितंबर को पाकिस्तान से दुबई में मुकाबला करेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कि इस फॉर्मेट में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन किस भारतीय बल्लेबाज ने बनाए हैं।
अगर टॉप फाइव बल्लेबाजों की बात करें तो पांचवें स्थान पर ऋषभ पंत हैं, जिन्होंने 2021 से 2024 के बीच पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की तीन पारियों में 95 रन बनाए हैं। उनका औसत 31.00 का रहा है, जिसमें उन्होंने 10 चौके और दो छक्के लगाए हैं। चौथे स्थान पर पूर्व भारतीय टी20 कप्तान रोहित शर्मा है, जिन्होंने 2007 से 2024 तक पाकिस्तान के खिलाफ 12 मुकाबलों की 11 पारियों में 127 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा का हाई स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में 30 रन रहा है।
टीम इंडिया के वर्तमान हेड कोच गौतम गंभीर ने पाकिस्तान के खिलाफ पांच मुकाबले खेले हैं और 139 रन बनाए हैं। युवराज सिंह ने आठ मुकाबले खेलकर 155 रन बनाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने 11 मैच खेले हैं और 70 की औसत से 492 रन बनाए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 5 अर्धशतकीय पारी खेली है। इस दौरान कोहली ने 49 चौके लगाए हैं और 11 छक्के भी जड़े हैं। उनका हाई स्कोर 82 रन रहा है, जो उन्होंने 2022 टी20 वर्ल्ड कप में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऐतिहासिक पारी खेलकर बनाया था।
पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा टी20 मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ियों में रोहित शर्मा सबसे आगे हैं। जिन्होंने 12 मैच खेले हैं। हालांकि उनका औसत बेहद खराब है। उन्होंने 11 पारियों में सिर्फ 14.11 का औसत रन बनाए हैं। अब जब 14 सितंबर को एशिया कप में भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरेंगे, तो वे इस लिस्ट में भी जगह बनाने की कोशिश करेंगे।