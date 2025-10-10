NZ-W vs BAN-W: सोफी डिवाइन और ब्रूकी हेडिले की फिफ्टी, न्यूजीलैंड का बांग्लादेश को आसान लक्ष्य

न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और 38 के स्कोर पर टॉप ऑर्डर के तीनों ही बल्लेबाज अपना विकेट गंवा चुके थे। इसके बाद कप्तान सोफी डिवाइन और ब्रूकी हेडिले ने चौथे विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 150 तक पहुंचाया। ब्रूकी हेडिले 104 गेंद पर 69 रन बनाकर आउट हुईं। सोफी डिवाइन ने 85 गेंद पर 63 रन की पारी खेली। डिवाइन ने अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के लगाए।