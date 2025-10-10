NZ-W vs BAN-W: सोफी डिवाइन और ब्रूकी हेडिले की फिफ्टी, न्यूजीलैंड का बांग्लादेश को आसान लक्ष्य

सोफी डिवाइन, न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर
NZ-W vs BAN-W, ICC Womem's ODI World Cup 2025: महिला विश्व कप 2025 का 11वां मुकाबला न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 9 विकेट के नुकसान पर 227 रन बनाए।
न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और 38 के स्कोर पर टॉप ऑर्डर के तीनों ही बल्लेबाज अपना विकेट गंवा चुके थे। इसके बाद कप्तान सोफी डिवाइन और ब्रूकी हेडिले ने चौथे विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 150 तक पहुंचाया। ब्रूकी हेडिले 104 गेंद पर 69 रन बनाकर आउट हुईं। सोफी डिवाइन ने 85 गेंद पर 63 रन की पारी खेली। डिवाइन ने अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के लगाए।
डिवाइन ने पिछले मैच में शतक लगाया था। इन दोनों के अलावा सूजी बेट्स ने 29 और मैडी ग्रीन ने 25 रन की पारी खेली। इन चारों बल्लेबाजों की बदौलत न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 227 रन बनाए। टॉप ऑर्डर का कोई और बल्लेबाज अगर चला होता, तो कीवी टीम का स्कोर 260 के ऊपर हो सकता था और टीम सुरक्षित स्थिति में होती।
बांग्लादेश की तरफ से राबिया खान श्रेष्ठ गेंदबाज रहीं। राबिया ने 10 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट लिए। मारुफा अख्तर, नाहिदा अख्तर, निशिता अख्तर निशि और फाहिमा खातून ने 1-1 विकेट लिए।
दोनों टीमों के लिए इस मैच को जीतना अहम है। बांग्लादेश पूर्व के 2 मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ पांचवें नंबर पर है। वहीं, न्यूजीलैंड पिछले दोनों मैच हारा है और अंकतालिका में सातवें स्थान पर है। न्यूजीलैंड के नीचे सिर्फ पाकिस्तान है। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए न्यूजीलैंड हर हाल में मैच जीतने की कोशिश करेगी।
