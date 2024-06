PAK vs IRE: T20 World Cup 2024 में आखिरी बार आज मैदान पर उतरेगा पाकिस्तान, जानें भारत में कैसे और कहां देखें लाइव मैच

PAK vs IRE Free Live Streaming in India: टी20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर होने वाली पाकिस्तान और आयरलैंड आज आखिरी बार इस टूर्नामेंट में खेलती हुई नजर आएगी। दोनों टीमें बिना किसी दबाव के साथ मैदान पर उतरेंगी और फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है।

Pakistan vs Ireland Live Streaming in India: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 (T20 World Cup 2024) के 36वें मुकाबले में आयरलैंड का सामना पाकिस्तान (PAK vs IRE) से होगा। इस मुकाबले का सुपर 8 के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन दोनों टीमें आखिरी जंग जीतकर घर लौटना चाहेगी। दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया लेकिन आज रात अपनी पूरी ताकत झोंककर जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। यह मुकाबला भारत में टीवी और डीजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकता है।