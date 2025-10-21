Patrika LogoSwitch to English

PAK W vs SA W Match Preview: क्या आज विश्व कप से बाहर हो जाएगी पाकिस्तान की टीम? या दर्ज करेगी पहली जीत

PAK W vs SA W: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्‍टेडियम में आज 21 अक्‍टूबर को पाकिस्‍तान का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। पाकिस्‍तान की टीम अगर आज हारती है तो ऑफिशियली महिला विश्‍व कप 2025 से बाहर हो जाएगी। आइये मैच से पहले इससे जुड़ी सभी महत्‍वपूर्ण बातें आपको बताते हैं।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 21, 2025

PAK W vs SA W

PAK W vs SA W: महिला विश्‍व कप में आज पाकिस्‍तान और साउथ अफ्रीका की भिड़ंत। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ICC)

PAK W vs SA W: महिला विश्व कप 2025 का 22वां मुकाबला आज 21 अक्‍टूबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है, जिसमें पाकिस्तानी टीम जीत का खाता खोलना चाहेगी। पाकिस्तान ने अब तक कुल पांच मुकाबलों में तीन में हार का सामना किया है, जबकि दो मुकाबले बारिश के चलते बेनतीजा रहे है। ये टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है। अगर पाकिस्‍तानी टीम इस मैच को हारती है तो वह ऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। वहीं, दूसरी ओर साउथ अफ्रीकी टीम 5 में से चार मुकाबले जीतकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। ऐसे में साउथ अफ्रीका के लिए यह मुकाबला तैयारियों को परखने के लिहाज से अहम होगा।

दोनों टीमों की ताकत

पाकिस्तान महिला क्रिकेट की ताकत की बात करें तो सिदरा अमीन और मुनीबा अली से बल्लेबाजी में बड़ी पारी की उम्मीदें होंगी। जबकि नाशरा संधू और फातिमा सना अपनी घातक गेंदबाजी से विपक्षी टीम को परेशान कर सकती हैं। वहीं, साउथ अफ्रीका की टीम को बल्लेबाजी में लौरा वोल्वार्ड्ट और ताजमिन ब्रिट्स से उम्मीदें होंगी। गेंदबाजी में नॉनकुलुलेको म्लाबा और नादिन डी क्लार्क अपना जलवा दिखा सकती हैं।

मौसम और पिच रिपोर्ट

आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच की बात करें तो यह बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है, लेकिन मौसम के मिजाज को देखते हुए नमी वाले विकेट पर तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिनर्स अपना कमाल दिखा सकते हैं। कोलंबो में आज मंगलवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही मैच के दौरान बारिश की संभावना भी जताई गई है।

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका हेड टू हेड

पाकिस्तान महिला टीम और साउथ अफ्रीका अफ्रीका महिला टीमों के वनडे क्रिकेट में हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच 1997 से अब तक कुल 31 मैच खेले गए हैं। इनमें से साउथ अफ्रीका ने 23 मुकाबले अपने नाम किए। वहीं, पाकिस्तानी टीम सिर्फ 6 ही मैच ही जीत सकी है। जबकि एक मुकाबला टाई और एक मैच बेनतीजा रहा है।

लाइव स्‍ट्रीमिंग डिटेल

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार, दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। इससे आधा घंटे पहले टॉस होगा। इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आज स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी।

पाकिस्तान की टीम

मुनीबा अली, उमाइमा सोहेल, सिदरा अमीन, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), सिदरा नवाज (विकेटकीपर), रमीन शमीम, डायना बेग, नाशरा संधू, सादिया इकबाल, सैयदा अरूब शाह, सदफ शमास, एयमन फातिमा और शवल जुल्फिकार।

साउथ अफ्रीका की टीम

लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, मारिजैन कप्प, कराबो मेसो (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, नोंदुमिसो शांगसे, मसबत क्लास, नॉनकुलुलेको म्लाबा, तुमी सेखुखुने, ऐनी बॉश, सिनालो जाफ्ता और अयाबांगा खाका।

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Published on:

21 Oct 2025 10:12 am

Published on:

21 Oct 2025 10:12 am

