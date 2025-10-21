PAK W vs SA W Match Preview: क्या आज विश्व कप से बाहर हो जाएगी पाकिस्तान की टीम? या दर्ज करेगी पहली जीत

PAK W vs SA W: महिला विश्व कप 2025 का 22वां मुकाबला आज 21 अक्‍टूबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है, जिसमें पाकिस्तानी टीम जीत का खाता खोलना चाहेगी। पाकिस्तान ने अब तक कुल पांच मुकाबलों में तीन में हार का सामना किया है, जबकि दो मुकाबले बारिश के चलते बेनतीजा रहे है। ये टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है। अगर पाकिस्‍तानी टीम इस मैच को हारती है तो वह ऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। वहीं, दूसरी ओर साउथ अफ्रीकी टीम 5 में से चार मुकाबले जीतकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। ऐसे में साउथ अफ्रीका के लिए यह मुकाबला तैयारियों को परखने के लिहाज से अहम होगा।