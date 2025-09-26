अब हम किसी को भी हरा सकते हैं…  बांग्लादेश से गिर पड़कर जीते पाकिस्तान के घमंडी कप्तान ने भारत को ललकारा

Pakistan Captain Salman Agha warns Team India: पाकिस्तान की टीम ने आखिरकार एशिया कप 2025 के सुपर-4 में बांग्लादेश को 11 रन से रौंदते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया है। जहां उसकी भिड़ंत चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से 28 सितंबर को होगी। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 135 रन ही बना पाई। हालांकि उसके गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश की टीम को 20 ओवर में 124 रन पर ही रोक दिया। इस जीत के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा फूले नहीं समा रहे हैं। इसी टूर्नामेंट में भारत से दो पिटने के बाद एक बार फिर उन्होंने फाइनल के लिए भारतीय टीम को ललकारा है।
मैच जीतने के बाद सलमान आगा बहुत खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह के मैच जीतते हैं तो आप एक खास टीम जरूर हैं। सभी ने बहुत अच्छा खेला। बल्लेबाजी में कुछ सुधार की ज़रूरत है। हम इस पर काम करेंगे। शाहीन अफरीदी एक खास खिलाड़ी हैं। वह वही करते हैं, जो टीम को उनसे चाहिए। उनके लिए बहुत खुश हूं।
उन्होंने कहा कि हमारे 15 रन कम रह गए, लेकिन जिस तरह से हमने शुरुआत में गेंदबाजी की, उससे हम दबाव बना सकते हैं। हमने नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी की। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करते हैं तो आप मैच जीत सकते हैं। हम अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। शेन हम पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम अतिरिक्त सत्र भी ले रहे हैं।
सलमान ने बताया कि हेड कोच माइक हेसन ने कहा था कि अगर आप फील्डिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप टीम में नहीं होंगे। भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल को लेकर सलमान आगा ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि अब हम किसी को भी हराने के लिए काफी अच्छी टीम हैं। हम रविवार को भारत के खिलाफ वापसी करेंगे और ऐसा करने की कोशिश करेंगे।
वहीं, प्लेयर ऑफ द मैच शाहीन अफरीदी ने कहा कि मैं यह पुरस्कार अपनी खूबसूरत पत्नी और बेटे को समर्पित करूंगा जो यहां मौजूद हैं। आपको शुरुआती सफलताओं की ज़रूरत होती है। उन तीन ओवरों ने पावरप्ले में अंतर पैदा किया। मैं धीमी गेंद पर काम कर रहा था। मुख्य समय में यह अच्छी तरह से निकल रही थी। टीम ने तय किया कि मैं नवाज और फहीम को अपने पीछे रखूंगा। मैंने दो छक्के लगाए और इससे हमें गति मिली।