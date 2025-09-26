अब हम किसी को भी हरा सकते हैं…  बांग्लादेश से गिर पड़कर जीते पाकिस्तान के घमंडी कप्तान ने भारत को ललकारा

Pakistan Captain Salman Agha warns Team India: पाकिस्‍तान की टीम ने आखिरकार एशिया कप 2025 के सुपर-4 में बांग्‍लादेश को 11 रन से रौंदते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया है। जहां उसकी भिड़ंत चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से 28 सितंबर को होगी। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी पाकिस्‍तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 135 रन ही बना पाई। हालांकि उसके गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्‍लादेश की टीम को 20 ओवर में 124 रन पर ही रोक दिया। इस जीत के बाद पाकिस्‍तान के कप्‍तान सलमान अली आगा फूले नहीं समा रहे हैं। इसी टूर्नामेंट में भारत से दो पिटने के बाद एक बार फिर उन्‍होंने फाइनल के लिए भारतीय टीम को ललकारा है।