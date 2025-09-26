Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

अब हम किसी को भी हरा सकते हैं…  बांग्लादेश से गिर पड़कर जीते पाकिस्तान के घमंडी कप्तान ने भारत को ललकारा

Pakistan Captain warns Team India: एशिया कप 2025 में सुपर-4 के करो या मरो वाले मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन रौंदकर फाइनल में जगह बना ली है। जहां उसका सामना भारत से होगा। इस मैच में पाकिस्‍तान के जैसे-तैसे जीतने के बाद कप्‍तान सलमान आगा ने भारत को ललकारा है।

भारत

lokesh verma

Sep 26, 2025

Pakistan Captain warns Team India
पाकिस्‍तान के कप्‍तान सलमान आगा। (फोटो सोर्स: IANS)

Pakistan Captain Salman Agha warns Team India: पाकिस्‍तान की टीम ने आखिरकार एशिया कप 2025 के सुपर-4 में बांग्‍लादेश को 11 रन से रौंदते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया है। जहां उसकी भिड़ंत चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से 28 सितंबर को होगी। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी पाकिस्‍तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 135 रन ही बना पाई। हालांकि उसके गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्‍लादेश की टीम को 20 ओवर में 124 रन पर ही रोक दिया। इस जीत के बाद पाकिस्‍तान के कप्‍तान सलमान अली आगा फूले नहीं समा रहे हैं। इसी टूर्नामेंट में भारत से दो पिटने के बाद एक बार फिर उन्‍होंने फाइनल के लिए भारतीय टीम को ललकारा है।

बांग्‍लादेश को हराने के बाद फूल नहीं समाए सलमान आगा

मैच जीतने के बाद सलमान आगा बहुत खुश नजर आए। उन्‍होंने कहा कि अगर आप इस तरह के मैच जीतते हैं तो आप एक खास टीम जरूर हैं। सभी ने बहुत अच्छा खेला। बल्लेबाजी में कुछ सुधार की ज़रूरत है। हम इस पर काम करेंगे। शाहीन अफरीदी एक खास खिलाड़ी हैं। वह वही करते हैं, जो टीम को उनसे चाहिए। उनके लिए बहुत खुश हूं। 

'हम अतिरिक्त सत्र भी ले रहे हैं'

उन्‍होंने कहा कि हमारे 15 रन कम रह गए, लेकिन जिस तरह से हमने शुरुआत में गेंदबाजी की, उससे हम दबाव बना सकते हैं। हमने नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी की। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करते हैं तो आप मैच जीत सकते हैं। हम अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। शेन हम पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम अतिरिक्त सत्र भी ले रहे हैं। 

भारत को फिर ललकारा

सलमान ने बताया कि हेड कोच माइक हेसन ने कहा था कि अगर आप फील्डिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप टीम में नहीं होंगे। भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल को लेकर सलमान आगा ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि अब हम किसी को भी हराने के लिए काफी अच्छी टीम हैं। हम रविवार को भारत के खिलाफ वापसी करेंगे और ऐसा करने की कोशिश करेंगे।

शाहीनी अफरीदी ने पत्नी और बेटे को समर्पित किया अवॉर्ड

वहीं, प्लेयर ऑफ द मैच शाहीन अफरीदी ने कहा कि मैं यह पुरस्कार अपनी खूबसूरत पत्नी और बेटे को समर्पित करूंगा जो यहां मौजूद हैं। आपको शुरुआती सफलताओं की ज़रूरत होती है। उन तीन ओवरों ने पावरप्ले में अंतर पैदा किया। मैं धीमी गेंद पर काम कर रहा था। मुख्य समय में यह अच्छी तरह से निकल रही थी। टीम ने तय किया कि मैं नवाज और फहीम को अपने पीछे रखूंगा। मैंने दो छक्के लगाए और इससे हमें गति मिली।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

26 Sept 2025 07:38 am

Hindi News / Sports / Cricket News / अब हम किसी को भी हरा सकते हैं…  बांग्लादेश से गिर पड़कर जीते पाकिस्तान के घमंडी कप्तान ने भारत को ललकारा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.