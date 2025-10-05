पाकिस्तान स्पिनर अबरार अहमद का विवादित बयान, दिग्गज भारतीय क्रिकेटर को मारना चाहते हैं ‘मुक्का’

Abrar Ahmed on Shikhar Dhawan: भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 के दौरान दूरी दिखी। एशिया कप खत्म हो चुका है, लेकिन दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच की तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कहा है, जिसे लेकर विवाद हो सकता है।