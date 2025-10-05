पाकिस्तान स्पिनर अबरार अहमद का विवादित बयान, दिग्गज भारतीय क्रिकेटर को मारना चाहते हैं ‘मुक्का’

अबरार अहमद, क्रिकेटर पाकिस्तान (Photo Credit - IANS)
Abrar Ahmed on Shikhar Dhawan: भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 के दौरान दूरी दिखी। एशिया कप खत्म हो चुका है, लेकिन दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच की तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कहा है, जिसे लेकर विवाद हो सकता है।
अबरार अहमद ने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल को साक्षात्कार दिया था। साक्षात्कार के दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि वह कौन सा क्रिकेटर है जिसके सामने होने पर आप उसके साथ बॉक्सिंग करना चाहेंगे। इसके जवाब में अबरार ने कहा, "मैं चाहता हूं कि मैं बॉक्सिंग करूं और शिखर धवन सामने खड़े हों।"
अहमद का ये बयान भारतीय खिलाड़ियों के प्रति उनके द्वेष को दर्शाता है। उनके बयान के बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शिखर धवन ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिए थे। इसके बाद से ही पाकिस्तानी खिलाड़ी धवन के खिलाफ बयान देते रहते हैं।
हाल ही में शादी के बंधन में बंधे अबरार अहमद का एशिया कप 2025 में निराशाजनक प्रदर्शन रहा था, लेकिन विकेट लेने के बाद जिस तरह का रिएक्शन वे देते हैं, उसके लिए वह वायरल हुए थे। भारतीय खिलाड़ियों ने 28 सितंबर को हुए फाइनल में जीत के बाद अबरार अहमद के अंदाज में ही उनका मजाक उड़ाया था।
पाकिस्तान का एशिया कप में साधारण प्रदर्शन रहा। पाकिस्तान लगातार तीन रविवार को भारत के खिलाफ हारी। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान 14 सितंबर को ग्रुप स्टेज के मैच में, 21 सितंबर को सुपर 4 में और 28 सितंबर को फाइनल में हारी। यह पहला मौका था जब एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान आमने-सामने थे।
एशिया कप 2025 भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच तल्खी के लिए याद किया जाएगा। 14 सितंबर को हुए मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। सुपर 4 और फाइनल में दोनों देशों के खिलाड़ियों की तरफ से क्रिकेट से इतर
