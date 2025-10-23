भारतीय ओपनर प्रतिका रावल ने शतक ठोक 37 साल पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की

प्रतीका रावल ने 11वें ओवर में न्यूजीलैंड की मध्यम गति की गेंदबाज ली ताहुहु की गेंद पर मिडविकेट के ऊपर से चौका लगाकर चार अंकों के आंकड़े तक पहुंची, यानी उनके कुल रन 1004 हो गए। इस तरह वह 23 पारियों में 1000 रन के आंकड़े तक पहुंच गई। इसके चलते वह वनडे मैचों में संयुक्त रूप से सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाली खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की लिंडसे रीलर के 37 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की, जो अपने करियर की केवल 23 पारियों में इस मील के पत्थर तक पहुंची थीं।