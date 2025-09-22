‘क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाने वाले हैं’, अभिषेक शर्मा को लेकर अश्विन ने की बड़ी भविष्यवाणी

उन्होंने कहा, "अगर एक बल्लेबाज, सिर्फ एक डाउन स्विंग में, बल्लेबाजी को इतना आसान दिखा सकता है, तो आप उस बल्लेबाज को दिन-प्रतिदिन क्यों नहीं देखेंगे। यह तो बस शुरुआत है।" अश्विन का मानना है कि यह युवा बल्लेबाज क्रिकेट जगत में तहलका मचाने वाला है। उन्होंने कहा, "अभिषेक शर्मा ने अभी शुरुआत ही की है। उनका भविष्य लंबा है। वह क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाने वाले हैं। उनमें बहुत क्षमता है, ठीक वैसे ही जैसे युवराज सिंह भारत के मार्की व्हाइट-बॉल क्रिकेटर बने। वह उस मुकाम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है कि वह युवराज की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। वह एक अद्भुत प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं।"