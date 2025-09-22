Patrika LogoSwitch to English

‘क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाने वाले हैं’, अभिषेक शर्मा को लेकर अश्विन ने की बड़ी भविष्यवाणी

IND vs PAK: एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा के बल्ले से गेंद नहीं 'बुलेट' निकल रही हैं, जो विरोधी टीम के फैंस को चुभ रही हैं। इस बल्लेबाज ने अब तक चारों मुकाबलों में विध्वंसक बल्लेबाजी से फैंस का खूब मनोरंजन किया है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 22, 2025

Abhishek Sharma and Shubman Gill
अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल (फोटो- IANS)

Abhishek Sharma vs Pakistan: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया का दबदबा जारी है। टीम ने अब तक चारों मुकाबले जीत लिए हैं और फाइनल की ओर तेजी से बढ़ रही है। टीम इंडिया की सफलताओं में युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का अहम योगदान है। उन्होंने अब तक अपनी बल्लेबाजी से विरोधी गेंदबाजों के नाक में दम कर रखा है। सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने धमाकेदार पारी खेली, जिसकी पाकिस्तान तक गुंज पहुंची। इस पारी की तारीफ न सिर्फ भारत बल्कि पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी कर रहे हैं।

अश्विन ने की अभिषेक की तारीफ

टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर अश्विन ने भारत के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 39 गेंदों में 74 रन की पारी खेली। अश्विन ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर 25 वर्षीय खिलाड़ी के प्रदर्शन के बारे में कहा, "अभिषेक शर्मा ने एमएस धोनी स्टाइल का इनसाइड-आउट हेलीकॉप्टर कवर ड्राइव लगाया। उनकी पारी में लगाए गए पांच छक्कों की चर्चा तो हर कोई करेगा, लेकिन मैं इस कवर ड्राइव की बात करना चाहता हूं, क्योंकि इस शॉट में कमाल की कला थी। सिर्फ एक बैट स्विंग में भी वह अपने डाउन स्विंग को एडजस्ट कर सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "अगर एक बल्लेबाज, सिर्फ एक डाउन स्विंग में, बल्लेबाजी को इतना आसान दिखा सकता है, तो आप उस बल्लेबाज को दिन-प्रतिदिन क्यों नहीं देखेंगे। यह तो बस शुरुआत है।" अश्विन का मानना है कि यह युवा बल्लेबाज क्रिकेट जगत में तहलका मचाने वाला है। उन्होंने कहा, "अभिषेक शर्मा ने अभी शुरुआत ही की है। उनका भविष्य लंबा है। वह क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाने वाले हैं। उनमें बहुत क्षमता है, ठीक वैसे ही जैसे युवराज सिंह भारत के मार्की व्हाइट-बॉल क्रिकेटर बने। वह उस मुकाम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है कि वह युवराज की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। वह एक अद्भुत प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं।"

7 गेंद पहले जीता भारत

एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 के मुकाबले में 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इस मुकाबले में पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों में सर्वाधिक 58 रन बनाए। भारत की ओर से शिवम दुबे को 2 सफलताएं हाथ लगीं। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 18.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों में 74 रन बनाए। उनकी इस पारी में 5 छक्के और 6 चौके शामिल रहे। वहीं, शुभमन गिल ने 28 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 47 रन टीम के खाते में जोड़े।

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

22 Sept 2025 08:00 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 'क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाने वाले हैं', अभिषेक शर्मा को लेकर अश्विन ने की बड़ी भविष्यवाणी

