रोहित शर्मा ने एडिलेड में बना डाले कई रिकॉर्ड्स, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर भी पिछड़े

India vs Australia 2nd ODI: Rohit Sharma ने एडिलेड में 97 गेंदों का सामना करते हुए 73 रन की पारी खेली, इस दौरान उन्होंने 2 छक्के भी लगाए।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 23, 2025

Rohit Sharma oDI

रोहित शर्मा ने एडिलेड में लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी (फोटो- BCCI)

Rohit Sharma at Adelaide ODI: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेलते हुए इतिहास रच दिया। रोहित शर्मा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रेलियाई धरती पर वनडे मुकाबलों में 1,000 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर 21 वनडे मुकाबलों में 56.36 की औसत के साथ 1,071 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 3 अर्धशतक निकले।

इस लिस्ट में विराट कोहली दूसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर मेजबान टीम के खिलाफ 20 वनडे मुकाबलों में 42.21 की औसत के साथ 802 रन बनाए। कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी ही सरजमीं पर 3 शतक और 4 अर्धशतक लगा चुके हैं। लिस्ट में सचिन तेंदुलकर तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने साल 1991 से 2012 के बीच 25 मुकाबलों में 740 रन जोड़े, जबकि 21 मुकाबलों में 684 रन बनाने वाले महेंद्र सिंह धोनी इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ फेहरिस्त में पांचवें पायदान पर मौजूद हैं, जिन्होंने 11 वनडे मुकाबलों में 683 रन जुटाए।

एडिलेड ओवल में जारी इस मुकाबले की बात करें, तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने खराब शुरुआत के बावजूद 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए। भारतीय टीम 17 के स्कोर तक कप्तान शुभमन गिल (9) और विराट कोहली (0) का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर के साथ 118 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला। रोहित शर्मा 97 गेंदों में 73 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अय्यर ने 77 गेंदों में 61 रन की पारी खेली। इनके अलावा, अक्षर पटेल ने 44 रन टीम इंडिया के खाते में जोड़े। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जांपा ने 60 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। उनके अलावा, जेवियर बार्टलेट ने 3 विकेट अपने नाम किए। शेष 2 विकेट मिचेल स्टार्क के हाथ लगे।

रोहित ने एडिलेड में बनाए ये रिकॉर्ड्स

SENA देश में 150 वनडे छक्के लगाने वाले एशिया कप पहले एशियाई बल्लेबाज बने। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बाद वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रोहित शर्मा भारत के तीसरे बल्लेबाज बन गए। यही नहीं वह ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए।

17 साल और 619 अंतरराष्ट्रीय पारियों के बाद कोहली के साथ हुआ ऐसा, एडिलेड में हताश होकर लौटे पवेलियन
क्रिकेट
Virat Kohli 0 at adelaide odi

Updated on:

23 Oct 2025 08:45 pm

Published on:

23 Oct 2025 08:37 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / रोहित शर्मा ने एडिलेड में बना डाले कई रिकॉर्ड्स, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर भी पिछड़े

