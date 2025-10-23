रोहित शर्मा ने एडिलेड में बना डाले कई रिकॉर्ड्स, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर भी पिछड़े

एडिलेड ओवल में जारी इस मुकाबले की बात करें, तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने खराब शुरुआत के बावजूद 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए। भारतीय टीम 17 के स्कोर तक कप्तान शुभमन गिल (9) और विराट कोहली (0) का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर के साथ 118 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला। रोहित शर्मा 97 गेंदों में 73 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अय्यर ने 77 गेंदों में 61 रन की पारी खेली। इनके अलावा, अक्षर पटेल ने 44 रन टीम इंडिया के खाते में जोड़े। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जांपा ने 60 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। उनके अलावा, जेवियर बार्टलेट ने 3 विकेट अपने नाम किए। शेष 2 विकेट मिचेल स्टार्क के हाथ लगे।