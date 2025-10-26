Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया दौरे के खत्म होते ही रोहित-विराट को मिला पूर्व चयनकर्ता का साथ, कप्तानी को लेकर कही बड़ी बात

India Tour of Australia 2025: टीम इंडिया के पूर्व चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के वर्ल्डकप 2027 में खेलने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दोनों के प्रदर्शन का भी विश्लेषण किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 26, 2025

Rohit Virat

रोहित शर्मा और विराट कोहली (फोटो- IANS)

MSK Prasad on Rohit Sharma and Virat Kohli: पूर्व भारतीय मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने विराट कोहली और रोहित शर्मा पर भरोसा जताया है। उन्हें यकीन है कि यह अनुभवी जोड़ी 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी संपत्ति साबित होगी। रोहित शर्मा ने सिडनी में नाबाद 121 रन की पारी खेली, जबकि विराट कोहली ने लगातार दो बार 'शून्य' पर आउट होने के बाद नाबाद 74 रन बनाए। दोनों खिलाड़ियों के बीच 168 रन की अटूट साझेदारी हुई, जिसने भारत को तीसरे वनडे में 9 विकेट से जीत दिलाई। हालांकि, टीम इंडिया सीरीज नहीं बचा सकी।

वर्ल्डकप के लिए बताया टीम इंडिया की संपत्ति

प्रसाद ने कहा, "मैं बेहद खुश हूं। मैं पिछले दो मुकाबलों में उनके इस प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं रोमांचित हूं कि आखिरकार तीसरे मुकाबले में ऐसा हुआ। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे आप वर्ल्ड कप की ओर बढ़ रहे हैं, आपको उनकी सेवाओं की जरूरत है। विराट और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी टीम के लिए बहुत बड़ी संपत्ति होंगे।"

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि लोग उन्हें उनकी मौजूदा फॉर्म के आधार पर देखते हैं। रोहित अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं। विराट हमेशा की तरह फिट हैं। इसलिए इन खिलाड़ियों को परखना बहुत मुश्किल है। उनके नाम 83 या 84 शतक हैं। अगर आप उन्हें परखना चाहें, तो यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है।" रोहित और कोहली इस साल की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने टी20 विश्व कप जीतने के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों को भी अलविदा कह दिया था। स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भी टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं।

रोहित-विराट के फैसले की तारीफ

एमएसके प्रसाद ने सही समय पर अगली पीढ़ी को कमान सौंपने के लिए तीनों की प्रशंसा करते हुए कहा, "रोहित, विराट और जडेजा ने जो एक बेहतरीन कदम उठाया, वह यह है कि टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने अगली पीढ़ी को कमान सौंप दी। यह एक शानदार बात है। आखिरकार, ये युवा खिलाड़ी खुद को स्थापित करने लगे हैं। हमारी टीम बहुत अच्छी है।"

श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों को टी20 टीम में जगह पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। पूर्व मुख्य चयनकर्ता ने कहा, "दरअसल, हमारे पास कई खिलाड़ी इंतजार में हैं। श्रेयस को टी20 टीम में जगह नहीं मिली, जो हमारी प्रतिभाओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। वह टीम में हैं या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें टीम में होना चाहिए। हमारी टी20 टीम में पर्याप्त क्षमता है। हमारी टीम मजबूत है।"

ये भी पढ़ें

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़ पर BCCI का आया रिएक्शन, देवजीत सैकिया ने किया ये वादा
क्रिकेट
BCCI President Salary

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

26 Oct 2025 02:49 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ऑस्ट्रेलिया दौरे के खत्म होते ही रोहित-विराट को मिला पूर्व चयनकर्ता का साथ, कप्तानी को लेकर कही बड़ी बात

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘सरफराज को भूल जाइए, चयनकर्ता न चुनने की वजह बता सकते हैं’, पूर्व सेलेक्टर का बड़ा बयान

Duleep Trophy 2025 Semifinals Updates
क्रिकेट

NZ vs ENG 1st ODI Highlights: बेकार गया हैरी ब्रूक का तूफानी शतक, न्यूजीलैंड ने 4 विकेट से जीता मुकाबला

New Zealand vs England 1st ODI Highlights
क्रिकेट

IPL 2026 के लिए शाहरुख खान की KKR को मिला नया हेड कोच, टीम इंडिया के इस पूर्व कोच को सौंपी जिम्मेदारी

Abhishek Nayar becomes new KKR head coach
क्रिकेट

2027 के विश्व कप में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होंगे ये खिलाड़ी, पूर्व चीफ सेलेक्टर ने बताए नाम

Virat Kohli and Rohit Sharma
क्रिकेट

NZ vs ENG 1st ODI Highlights: हैरी ब्रूक ने छक्‍कों की बारिश के साथ तूफानी शतक जड़ निकाला कीवी गेंदबाजों का दम, न्यूजीलैंड के सामने रखा 224 रन का लक्ष्य

New Zealand vs England 1st ODI Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.