ब्रिट्स ने स्मृति मांधना का रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक शतक के साथ मचाई तबाही, दक्षिण अफ्रीका ने न्यूज़ीलैंड 6 विकेट से रौंदा

South Africa W vs New Zealand W Match Highlights: ताज़मिन ब्रिट्स के शानदार 101 रनों और सुने लुस के नाबाद 83 रनों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने सोमवार को होलकर स्टेडियम में महिला विश्व कप मुकाबले में न्यूज़ीलैंड को छह विकेट से हरा दिया। इस शतक के साथ ही ब्रिट्स महिला वनडे वर्ल्‍ड कप में शतक जड़ने वाली साउथ अफ़्रीका के लिए तीसरी खिलाड़ी बन गईं। इससे पहले 2013 के विश्व कप में मारीज़ान काप ने शतक जड़ा था। ब्रिट्स ने इस साल वनडे में पांच शतक जड़ दिए हैं, जो महिला वनडे में एक कैलेंडर ईयर में किसी बल्लेबाज़ के सर्वाधिक शतक हैं। इस मामले में ब्रिट्स ने भारतीय बल्‍लेबाज स्मृति मांधना को पछाड़ा है, जिन्होंने 2024 में 4 शतक जड़े थे।