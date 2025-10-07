Patrika LogoSwitch to English

ब्रिट्स ने स्मृति मांधना का रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक शतक के साथ मचाई तबाही, दक्षिण अफ्रीका ने न्यूज़ीलैंड 6 विकेट से रौंदा

SA W vs NZ W Match Highlights: आईसीसी महिला वर्ल्‍ड कप 2025 के 7वें मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। ताज़मिन ब्रिट्स ने साउथ अफ्रीका के लिए शानदार 101 रनों की शतकीय पारी खेलते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम किए।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 07, 2025

South Africa W vs New Zealand W Match Highlights: ताज़मिन ब्रिट्स के शानदार 101 रनों और सुने लुस के नाबाद 83 रनों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने सोमवार को होलकर स्टेडियम में महिला विश्व कप मुकाबले में न्यूज़ीलैंड को छह विकेट से हरा दिया। इस शतक के साथ ही ब्रिट्स महिला वनडे वर्ल्‍ड कप में शतक जड़ने वाली साउथ अफ़्रीका के लिए तीसरी खिलाड़ी बन गईं। इससे पहले 2013 के विश्व कप में मारीज़ान काप ने शतक जड़ा था। ब्रिट्स ने इस साल वनडे में पांच शतक जड़ दिए हैं, जो महिला वनडे में एक कैलेंडर ईयर में किसी बल्लेबाज़ के सर्वाधिक शतक हैं। इस मामले में ब्रिट्स ने भारतीय बल्‍लेबाज स्मृति मांधना को पछाड़ा है, जिन्होंने 2024 में 4 शतक जड़े थे।

ब्रिट्स और लॉरा ने दिलाई शानदार शुरुआत

232 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका को अच्‍छी शुरुआत मिली। सलामी बल्लेबाज़ ब्रिट्स और लॉरा वोल्वार्ड्ट ने पावरप्ले के पहले दो ओवरों में तीन चौके लगाकर लक्ष्य का पीछा करने की लय तय की। प्रोटियाज़ कप्तान ने अगले ओवर में दो और चौके लगाए और 14 रन बनाकर जेस केर का शिकार बनीं। पावरप्ले की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 54/1 था। दक्षिण अफ्रीका ने 17वें ओवर में दोनों बल्लेबाज़ों के अर्धशतकों के साथ तिहरे अंक का आंकड़ा छुआ।

ब्रिट्स ने तोड़ा मंधाना का रिकॉर्ड

इस जोड़ी ने 150 रनों की साझेदारी पूरी की और फिर ब्रिट्स ने साल का अपना पांचवां वनडे शतक जड़ा। उन्होंने स्मृति मंधाना के इस साल चार शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। ब्रिट्स को ली ताहुहु ने आउट कर कीवी खेमे को थोड़ी राहत दी।  ब्रिट्स ने 89 गेंदों में 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 101 रनों की शानदार पारी खेली। लुस और सिनालो जाफ्ता क्रमशः 83 और 6 रन बनाकर नाबाद रहे। दक्षिण अफ्रीका ने 55 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के लिए, अमेलिया केर ने दो विकेट लिए, जबकि जेस केर और ली ताहुहु को एक-एक विकेट मिला।

सोफी डिवाइन की 85 रनों की पारी काम न आई

इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और अनुभवी सलामी बल्लेबाज सूजी बेट्स शून्य पर आउट हुईं। हालांकि, जॉर्जिया प्लिमर और अमेलिया केर ने दूसरे विकेट के लिए 44 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी करके अपनी टीम के लिए वापसी की। 13वें ओवर में नादिन डी क्लार्क ने अमेलिया केर को 23 रन पर आउट करके इस साझेदारी का अंत किया।

इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और न्यूजीलैंड 231 रनों पर सिमट गई। कीवी टीम के लिए सोफी डिवाइन ने 85 तो ब्रुक हैलीडे ने 45 रन की पारी खेली। वहीं, साउथ अफ्रीका के लिए म्लाबा ने 10 ओवरों में 40 रन देकर 4 विकेट लिए।

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Updated on:

07 Oct 2025 07:46 am

Published on:

07 Oct 2025 07:45 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ब्रिट्स ने स्मृति मांधना का रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक शतक के साथ मचाई तबाही, दक्षिण अफ्रीका ने न्यूज़ीलैंड 6 विकेट से रौंदा

