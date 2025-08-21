Patrika LogoSwitch to English

प्लेइंग 11 से संजू सैमसन और रिंकू सिंह बाहर, एशिया कप के लिए अजिंक्य रहाणे ने चुनी बेस्ट 11

Ajinkya Rahane Best 11 for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया 10 सितंबर को अपने अभियान का आगाज करेगी, जिसके लिए अजिंक्य रहाणे ने अपनी बेस्ट 11 चुनी है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 21, 2025

एशिया कप 2025 के लिए अजिंक्य रहाणे ने बेस्ट 11 टीम चुनी (फोटो- BCCI)
एशिया कप 2025 के लिए अजिंक्य रहाणे ने बेस्ट 11 टीम चुनी (फोटो- BCCI)

Team India Best 11 By Ajinkya Rahane: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के लिए भारतीय टीम का चयन हो चुका है। टीम में कई ऐसे नाम शामिल नहीं हैं, जिनके चुने जाने की उम्मीद की जा रही थी, जैसे श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer), यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई। इन खिलाड़ियों को आने वाले समय का टी20 स्टार माना जा रहा था और इन्होंने इस फॉर्मेट को काफी कुछ दिया भी है। हालांकि अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) की अगुवाई वाली चयन समिति ने इन खिलाड़ियों को और इंतजार करने का इशारा कर दिया है।

सैमसन और रिंकू को किया बाहर

भारतीय टीम 10 सितंबर को अपने अभियान का आगाज करेगी, जहां उनका मुकाबला यूएई से होगा। इसके बाद भारतीय टीम 14 सितंबर को पाकिस्तान (IND vs PAK in Asia Cup 2025) और 19 सितंबर को ओमान (IND vs OMA) से भिड़ेगी। इन मुकाबलों के लिए टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने बेस्ट 11 चुनी है। इन 11 खिलाड़ियों में कई नाम चौकाने वाले हैं। रहाणे ने संजू सैमसंग (Sanju Samson), रिंकू सिंह (Rinku Singh) और शिवम दुबे (Shivam Dube) जैसे धुरंधरों को अपनी प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा है।

तो गौतम गंभीर की वजह से श्रेयस अय्यर को नहीं मिली टीम में जगह? पूर्व KKR के खिलाड़ी ने बताई पुरानी कहानी
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर (फोटो- IANS)

रहाणे ने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को सलामी बल्लेबाज के तौर पर रखा है। इसके बाद वन डाउन पर तिलक वर्मा और सेकेंड डाउन पर सूर्यकुमार यादव को रखा है। हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा और अक्षर पटेल को उन्होंने मध्य क्रम में रखा है। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को उन्होंने तेज गेंदबाज के रूप में शामिल किया है, तो कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को स्पिनर के तौर पर रखा है। हालांकि वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा में से उन्होंने किसी एक को प्लेइंग 11 में रखने की सलाह दी है।

अगरकर ने कर दिया था इशारा

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम के ऐलान के समय अगर अजीत अगरकर की बात पर गौर की जाए, तो उन्होंने इस तरह की प्लेइंग 11 की ओर ही इशारा किया था। अगरकर ने तभी साफ कर दिया था कि संजू सैमसंग को टी20 में इसीलिए मौके मिले थे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल टेस्ट सीरीज में बिजी थे। अब फिलहाल दोनों उपलब्ध हैं और शुभमन गिल टीम में भी हैं। इसीलिए शायद संजू सैमसन से पहले शुभमन गिल को पहले मौका मिले।

अब देखना यह होगा कि 10 सितंबर को भारतीय टीम किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरती है। मुकाबला दुबई में खेला जाएगा, जिसे भारत में शाम 7:30 से लाइव देखा जा सकता है। ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम अपने पहले दो मैच दुबई में जबकि तीसरा मुकाबला जो ओमान से खेला जाएगा, वह अबू धाबी में खेलेगी। एशिया कप के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे।

एशिया कप के लिए रहाणे की बेस्ट 11

शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती या हर्षित राणा।

IND vs PAK: भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर बड़ा फैसला, खेल मंत्री ने कहा- टीम इंडिया नहीं खेलेगी पाकिस्तान में मैच
क्रिकेट
IND vs PAK

एशिया कप 2025

Cricket News

Latest Cricket News

21 Aug 2025 09:37 pm

