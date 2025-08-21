प्लेइंग 11 से संजू सैमसन और रिंकू सिंह बाहर, एशिया कप के लिए अजिंक्य रहाणे ने चुनी बेस्ट 11

Team India Best 11 By Ajinkya Rahane: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के लिए भारतीय टीम का चयन हो चुका है। टीम में कई ऐसे नाम शामिल नहीं हैं, जिनके चुने जाने की उम्मीद की जा रही थी, जैसे श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer), यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई। इन खिलाड़ियों को आने वाले समय का टी20 स्टार माना जा रहा था और इन्होंने इस फॉर्मेट को काफी कुछ दिया भी है। हालांकि अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) की अगुवाई वाली चयन समिति ने इन खिलाड़ियों को और इंतजार करने का इशारा कर दिया है।
भारतीय टीम 10 सितंबर को अपने अभियान का आगाज करेगी, जहां उनका मुकाबला यूएई से होगा। इसके बाद भारतीय टीम 14 सितंबर को पाकिस्तान (IND vs PAK in Asia Cup 2025) और 19 सितंबर को ओमान (IND vs OMA) से भिड़ेगी। इन मुकाबलों के लिए टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने बेस्ट 11 चुनी है। इन 11 खिलाड़ियों में कई नाम चौकाने वाले हैं। रहाणे ने संजू सैमसंग (Sanju Samson), रिंकू सिंह (Rinku Singh) और शिवम दुबे (Shivam Dube) जैसे धुरंधरों को अपनी प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा है।
रहाणे ने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को सलामी बल्लेबाज के तौर पर रखा है। इसके बाद वन डाउन पर तिलक वर्मा और सेकेंड डाउन पर सूर्यकुमार यादव को रखा है। हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा और अक्षर पटेल को उन्होंने मध्य क्रम में रखा है। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को उन्होंने तेज गेंदबाज के रूप में शामिल किया है, तो कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को स्पिनर के तौर पर रखा है। हालांकि वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा में से उन्होंने किसी एक को प्लेइंग 11 में रखने की सलाह दी है।
एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम के ऐलान के समय अगर अजीत अगरकर की बात पर गौर की जाए, तो उन्होंने इस तरह की प्लेइंग 11 की ओर ही इशारा किया था। अगरकर ने तभी साफ कर दिया था कि संजू सैमसंग को टी20 में इसीलिए मौके मिले थे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल टेस्ट सीरीज में बिजी थे। अब फिलहाल दोनों उपलब्ध हैं और शुभमन गिल टीम में भी हैं। इसीलिए शायद संजू सैमसन से पहले शुभमन गिल को पहले मौका मिले।
अब देखना यह होगा कि 10 सितंबर को भारतीय टीम किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरती है। मुकाबला दुबई में खेला जाएगा, जिसे भारत में शाम 7:30 से लाइव देखा जा सकता है। ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम अपने पहले दो मैच दुबई में जबकि तीसरा मुकाबला जो ओमान से खेला जाएगा, वह अबू धाबी में खेलेगी। एशिया कप के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे।
शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती या हर्षित राणा।