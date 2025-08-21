प्लेइंग 11 से संजू सैमसन और रिंकू सिंह बाहर, एशिया कप के लिए अजिंक्य रहाणे ने चुनी बेस्ट 11

Team India Best 11 By Ajinkya Rahane: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के लिए भारतीय टीम का चयन हो चुका है। टीम में कई ऐसे नाम शामिल नहीं हैं, जिनके चुने जाने की उम्मीद की जा रही थी, जैसे श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer), यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई। इन खिलाड़ियों को आने वाले समय का टी20 स्टार माना जा रहा था और इन्होंने इस फॉर्मेट को काफी कुछ दिया भी है। हालांकि अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) की अगुवाई वाली चयन समिति ने इन खिलाड़ियों को और इंतजार करने का इशारा कर दिया है।