Womens World Cup 2025 winner prediction: आईसीसी महिला विश्‍व कप 2025 का आखिरी और खिताबी मुकाबला आज 2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोपहर 3 बजे से शुरू होने वाले इस महामुकाबले में भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने-सामने होंगी। देर रात तक दुनिया को नया विश्‍व चैंपियन मिल जाएगा। लेकिन, इससे पहले वैज्ञानिक ज्योतिषी ग्रीनस्टोन लोबो ने विश्व कप विजेता को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। ये भविष्यवाणी उन्‍होंने टीम इंडिया की कप्‍तान हरमनप्रीत कौर और साउथ अफ्रीका की कप्‍तान लौरा वोल्वार्ड्ट की कुंडली के ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर की है।