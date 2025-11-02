Womens World Cup 2025 winner prediction: महिला विश्व कप 2025 की ट्रॉफी के साथ भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricketworldcup)
Womens World Cup 2025 winner prediction: आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आखिरी और खिताबी मुकाबला आज 2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोपहर 3 बजे से शुरू होने वाले इस महामुकाबले में भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने-सामने होंगी। देर रात तक दुनिया को नया विश्व चैंपियन मिल जाएगा। लेकिन, इससे पहले वैज्ञानिक ज्योतिषी ग्रीनस्टोन लोबो ने विश्व कप विजेता को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। ये भविष्यवाणी उन्होंने टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर और साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट की कुंडली के ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर की है।
ग्रीनस्टोन लोबो ने कहा कि दक्षिण अफ़्रीका के फाइनल तक पहुंचने का सबसे बड़ा कारण कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट की मजबूत कुंडली है। उन्होंने बताया कि लौरा की कुंडली अद्भुत है। उनका जन्म 1999 में हुआ था और वे एक 'ग्रे लिज़र्ड्स' हैं। उनके पास प्लूटो और चारों क्षुद्रग्रह बहुत मज़बूत स्थिति में हैं। उनकी कुंडली रिकी पोंटिंग जितनी ही शक्तिशाली है, जिसका मतलब है कि वे बहुत खतरनाक हैं। हालांकि, लौरा के मजबूत ब्रह्मांडीय समर्थन के बावजूद भारत के सितारे ज्यादा चमकते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि भारत के जीतने की 90% संभावना है।
हरमनप्रीत कौर की कुंडली अरबों में एक है। उनका प्लूटो शून्य डिग्री पर है, ऐसा 240 साल में एक बार होता है। यह उन लोगों के लिए है, जो इतिहास रचते हैं और पहली बार कुछ करते हैं। अगर भारत जीतता है तो यह देश की पहली महिला क्रिकेट विश्व कप जीत होगी। लोबो का मानना है कि हरमनप्रीत की किस्मत में ये गौरव प्राप्त करना है। उनकी कुंडली में सातवें भाव में बहुत शक्तिशाली नेपच्यून, आठवें भाव में प्लूटो का गोचर और अंतरराष्ट्रीय सफलता के बारहवें भाव में एक मज़बूत ग्रह। वह टीम को एक बड़ी जीत दिला सकती हैं।
लोबो ने टीम की अनोखी ताकत 'ग्रे लिज़र्ड्स' पर भी प्रकाश डाला, जो एक दुर्लभ ज्योतिषीय समूह है, जो मुश्किलों का सामना करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने बताया कि जैसे कपिल देव के अपने 'शैतान' थे, वैसे ही हरमनप्रीत के भी अपने 'शैतान' हैं। स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, राधा यादव, रेणुका सिंह प्लेइंग इलेवन में पांच-छह ग्रे लिज़र्ड्स हैं। ये जितनी ज़्यादा होंगी इतिहास रचने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी।
ज्योतिषी का यह भी मानना है कि कोच अमोल मजूमदार के सितारे सफलता के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर अमोल मजूमदार यह विश्व कप जीत जाते हैं तो यह न्याय होगा। उन्होंने कभी भारत के लिए नहीं खेला, लेकिन उनके ग्रह इतने मजबूत हैं कि वे अब इतिहास रच सकते हैं। उनकी कुंडली दक्षिण अफ्रीका के कोच मंडला से कहीं ज़्यादा मजबूत है।
लोबो ने लीग चरण के एक दिलचस्प ब्रह्मांडीय मोड़ की ओर इशारा भी किया। भारत लीग मैचों में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड से हार गया। लेकिन, जब टीमें बराबरी की होती हैं तो जो टीम मामूली मैच हारती है, वह अक्सर अहम मैच जीत जाती है। हम ऑस्ट्रेलिया से हारे और फिर हमने उन्हें हरा दिया। हम दक्षिण अफ्रीका से हार गए, अब फाइनल में उन्हें हराने की संभावना नाटकीय रूप से बढ़ गई है। लोबो ने कहा कि वह स्टेडियम में मौजूद रहेंगे और भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक रात का गवाह बनेंगे।
Women's World Cup 2025