बाबर आजम से मिलने ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गया लड़का, सुरक्षा में बड़ी चूक का हैरान कर देने वाला वीडियो हुआ वायरल

पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचे लड़के को समझाता स्टाफ। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
Security Breach in Lahore: पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबान पाकिस्तानी टीम ने 93 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। पाकिस्तान टीम ने इस जीत के साथ अपने स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को 31वें जन्मदिन पर ये खास तोहफा दिया। लेकिन, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में उस समय रंग में भंग पड़ गया, जब एक लड़का दीवार और रेलिंग फांदकर बाबर आजम से मिलने ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गया। सुरक्षा में सेंध का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख क्रिकेट फैंस पाकिस्तान में सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं।
दरअसल, ये घटना बुधवार को खेल के आखिरी दिन की है। स्टेडियम के वीडियो फुटेज में एक लड़का माजिद खान दीवार से चढ़कर रेलिंग को फांदते हुए ड्रेसिंग रूम के पास खिलाड़ियों के क्षेत्र की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कोचिंग स्टाफ ने इस घुसपैठ को देखा और तुरंत सुरक्षा अधिकारियों को सूचित किया, जिन्होंने लड़के को पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंचने से रोक लिया। जबकि वह बार-बार बाबर आजम से मिलने का अनुरोध कर रहा था। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उसे कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाल दिया।
मैदान पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वह लड़का ड्रेसिंग रूम तक आसानी से पहुंचने पर बेहद खुश था और अपने आदर्श को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक सुरक्षा मेें चूक के इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बता दें कि पाकिस्तान में मैच के दौरान इस तरह की घटनाएं होना आम बात है। लेकिन कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है।
मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इमाम उल हक, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा के अर्धशतकों की बदौलत पहली पारी में 378 रन बनाए थे। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की पहली पारी रिकेल्टन के अर्धशतक और टोनी डीजोर्जी के शतक के दम पर भी महज 269 रन पर सिमट गई।
फिर पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में 167 रन बनाते हुए साउथ अफ्रीका के सामने 269 रनों का लक्ष्य रखा। लेकिन, साउथ अफ्रीका की पूरी टीम महज 183 रनों सिमट गई और इस तरह पाकिस्तान ने 93 रनों से शानदार जीत दर्ज की।
