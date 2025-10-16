बाबर आजम से मिलने ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गया लड़का, सुरक्षा में बड़ी चूक का हैरान कर देने वाला वीडियो हुआ वायरल

Security Breach in Lahore: पाकिस्‍तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबान पाकिस्‍तानी टीम ने 93 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। पाकिस्‍तान टीम ने इस जीत के साथ अपने स्‍टार बल्‍लेबाज बाबर आजम को 31वें जन्‍मदिन पर ये खास तोहफा दिया। लेकिन, लाहौर के गद्दाफी स्‍टेडियम में खेले गए मैच में उस समय रंग में भंग पड़ गया, जब एक लड़का दीवार और रेलिंग फांदकर बाबर आजम से मिलने ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गया। सुरक्षा में सेंध का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख क्रिकेट फैंस पाकिस्‍तान में सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं।