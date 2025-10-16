Patrika LogoSwitch to English

IPL 2026 के ऑक्‍शन से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स से जुड़ा ये दिग्गज खिलाड़ी!

Kane Williamson joins LSG: न्‍यूजीलैंड के स्‍टार बल्‍लेबाज केन विलियमसन आईपीएल 2025 के ऑक्‍शन से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स से जुड़ गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, उन्‍हें फ्रैंचाइजी में नए रणनीतिक सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 16, 2025

Kane Williamson joins LSG

आईपीएल में साथी खिलाडि़यों के साथ चर्चा करते केन विलियमसन। (फोटो सोर्स: IANS)

Kane Williamson joins Lucknow Super Giants: न्यूजीलैंड के पूर्व ऑल-फॉर्मेट कप्तान और स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन लखनऊ सुपर जायंट्स से जुड़ गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, तीनों फॉर्मेट में सक्रिय क्रिकेटर विलियमसन लखनऊ स्थित फ्रैंचाइजी में नए रणनीतिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं। बता दें कि विलियमसन ने इंडियन प्रीमियम लीग में टीमों सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के लिए कुल 79 मैच खेले हैं और कुल 2128 रन बनाए हैं। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

कार्ल क्रो बतौर स्पिन गेंदबाजी कोच जुड़े

रेवस्पोर्ट्ज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्‍शन से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स में केन विलियमसन की एंट्री के साथ एक और बड़ा बदलाव हुआ है। कार्ल क्रो टीम के स्पिन गेंदबाजी कोच के रूप में शामिल किया गया है, जो पहले दुनिया की सबसे अमीर फ्रैंचाइज़ी क्रिकेट लीग कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े थे।

इसी साल एलएसजी से जुड़े थे भरत अरुण 

ज्ञात हो कि इससे पहले जुलाई 2025 में भारत के पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण को भी ऋषभ पंत की अगुवाई वाली टीम ने नए गेंदबाजी कोच के रूप में अनुबंधित किया था। एलएसजी में शामिल होने से पहले अरुण चार साल तक केकेआर के साथ गेंदबाजी सलाहकार के रूप में जुड़े रहे थे।

आईपीएल में विलियमसन

केन विलियमसन ने आईपीएल में अब तक दो टीमों सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के लिए खेल चुके हैं। इस दौरान उन्‍होंने 79 मैचों में कुल 2128 रन बनाए हैं। उन्होंने 2015 से 2022 तक ऑरेंज आर्मी के लिए 76 मैच खेले और 2101 रन बनाए। वह अभी भी आईपीएल में उनके तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। विलियमसन के नेतृत्व में एसआरएच आईपीएल 2018 में उपविजेता रही थी और उस सीजन में उन्होंने 17 मैचों में 735 रन बनाकर ऑरेंज कैप भी जीती थी।

