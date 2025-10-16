केन विलियमसन ने आईपीएल में अब तक दो टीमों सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के लिए खेल चुके हैं। इस दौरान उन्‍होंने 79 मैचों में कुल 2128 रन बनाए हैं। उन्होंने 2015 से 2022 तक ऑरेंज आर्मी के लिए 76 मैच खेले और 2101 रन बनाए। वह अभी भी आईपीएल में उनके तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। विलियमसन के नेतृत्व में एसआरएच आईपीएल 2018 में उपविजेता रही थी और उस सीजन में उन्होंने 17 मैचों में 735 रन बनाकर ऑरेंज कैप भी जीती थी।