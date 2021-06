इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में डेब्यू कर शेफाली ने अपने नाम किया एक और नया रिकॉर्ड

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड (India womens vs England womens) के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज शुरू हो चुकी हैं। रविवार को सीरीज का पहला वनडे मैच खेला गया। इसमें भारत की तरफ से शेफाली वर्मा (shafali verma) ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ ही पिछले दिनों शेफाली ने टेस्ट में डेब्यू किया था। भले शेफाली अपने वनडे डेब्यू में केवल 15 रनों की ही पारी खेल पाई हैं, लेकिन इसके साथ ही शेफाली क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बन गई हैं।

यह भी पढ़ें:—डेल स्टेन की गेंदों का सामना करने से कतराते थे बल्लेबाज, क्रेग को बाउंसर मारकर पहुंचा दिया था ICU में

डेब्यू मैच में 15 रन ही बना पाई शेफाली

यह सीरीज से शुरू होने से पहले महिला टीम की कप्तान मिताली राज ने टीम प्रबंधन से गुजारिश की थी कि वह शेफाली को उनका नेचुरल गेम खेलने दें। शेफाली अपने डेब्यू मैच में बेखौफ होकर खेल रही थी और उन्होंने 14 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 15 रन बना लिए थे। लेकिन के ब्रंट की गेंद पर कैच आउट हो गईं।

तीनों फॉर्मेंट में खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनीं शेफाली

शेफाली वर्मा ने 17 साल 150 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया और उन्होंने इतिहास रच दिया। शेफाली वर्मा ने सबसे कम उम्र में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने का गौरव हासिल किया। इस मामले में शेफाली ने स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ दिया। शेफाली से पहले स्मृति मंधाना ने यह कारनामा किया था। स्मृति ने 18 साल 26 दिन की उम्र तक क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और अब वो इस मामले में दूसरे नंबर पर आ गई हैं। वहीं तीसरे नंबर पर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा हैं जिन्होंने 19 साल 152 दिन की उम्र में ये कमाल किया था।

यह भी पढ़ें:—तेंदुलकर ने तोड़ी चुप्पी, बोले-WTC के फाइनल में गलत गेंदबाजी कॉम्बीनेशन के साथ उतरा था भारत

A proud moment for our thunderbolt @TheShafaliVerma as she is presented with #TeamIndia 🧢 131 from captain @M_Raj03. Here's hoping she has a smashing debut.💪 #ENGvIND pic.twitter.com/ZsmL9Jb68Y