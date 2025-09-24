SL vs PAK: पाकिस्तान की सुपर 4 में पहली जीत, 2 हार के बावजूद श्रीलंका बना सकती है फाइनल में जगह

पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए सुपर 4 के मुकाबले में सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कप्तान के फैसले को गेंदबाजों ने सही साबित किया। शाहीन अफरीदी ने श्रीलंका के दोनों सलामी बल्लेबाजों पाथुम निसांका और कुसाल मेंडिस को पारी की शुरुआत में ही आउट कर दिया। तीसरे नंबर पर उतरे कुसल परेरा 12 गेंद पर 15 रन बनाकर हारिस रऊफ के शिकार बने। कप्तान चरिथ असलांका 19 गेंद पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। श्रीलंका ने 7.3 ओवर में 58 रन पर 5 विकेट खो दिए थे। 13 गेंद पर 15 रन बनाकर वानिंदु हसरंगा छठे विकेट के रूप में आउट हुए। श्रीलंका का स्कोर तब 12.1 ओवर में 80 था।