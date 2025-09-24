SL vs PAK: पाकिस्तान की सुपर 4 में पहली जीत, 2 हार के बावजूद श्रीलंका बना सकती है फाइनल में जगह

Asia Cup 2025, SL vs PAK Highlights: एशिया कप 2025 में मंगलवार को खेले गए सुपर 4 के मुकाबले में पाकिस्तान ने डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 133 रन बनाए। 134 रन के लक्ष्य को पाकिस्तान ने 5 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है तो श्रीलंका की हालत खराब है लेकिन अभी भी वे फाइनल में जगह बना सकती है। चलिए जानते हैं कैसे?
सुपर 4 में लगातार 2 मैच हारने वाली श्रीलंका लगभग फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है लेकिन दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर उनकी उम्मीदें अभी भी जिंदा है। सबसे पहले श्रीलंका की टीम उम्मीद करेगी कि भारतीय टीम अपने बचे हुए दोनों सुपर 4 के मैच हार जाए। मतलब भारतीय टीम को श्रीलंका भी हरा दे और बांग्लादेश भी इस कंडिशन में भारत टीम के पास एक जीत और श्रीलंका के पास भी एक जीत हो जाएगी।
अब श्रीलंका ये भी चाहेगी कि बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा दे। ऐसे में बांग्लादेश 3 जीत के साथ फाइनल में पहुंच जाएगी और भारत, पाकिस्तान के साथ श्रीलंका 1-1 जीत हासिल कर पाएंगी। इस कंडिशन में श्रीलंका भारतीय टीम को इतने अंतर से हराए कि उसका नेट रनरेट भारत और पाकिस्तान से ज्यादा हो। इस तरह भारत और पाकिस्तान को पछाड़कर श्रीलंका फाइनल में पहुंच जाएगी।
पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए सुपर 4 के मुकाबले में सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कप्तान के फैसले को गेंदबाजों ने सही साबित किया। शाहीन अफरीदी ने श्रीलंका के दोनों सलामी बल्लेबाजों पाथुम निसांका और कुसाल मेंडिस को पारी की शुरुआत में ही आउट कर दिया। तीसरे नंबर पर उतरे कुसल परेरा 12 गेंद पर 15 रन बनाकर हारिस रऊफ के शिकार बने। कप्तान चरिथ असलांका 19 गेंद पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। श्रीलंका ने 7.3 ओवर में 58 रन पर 5 विकेट खो दिए थे। 13 गेंद पर 15 रन बनाकर वानिंदु हसरंगा छठे विकेट के रूप में आउट हुए। श्रीलंका का स्कोर तब 12.1 ओवर में 80 था।
कामिंडु मेंडिस और चमिका करुणारत्ने ने 43 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 123 तक पहुंचाया। विकेटों के पतझड़ के बीच कामिंडु मेंडिस में अर्धशतक लगाया। कामिंडु 44 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 50 रन की पारी खेलकर आउट हुए। चमीका करुणारत्ने की 17 रन की पारी की बदौलत श्रीलंका 20 ओवर में 8 विकेट पर 133 तक पहुंच सकी। शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट लिए तो हुसैन तलत ने 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिया। हारिस रऊफ ने भी 2 विकेट चटकाए।
134 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। पाकिस्तान ने 57 रन पर ही 4 विकेट गंवा दिए थे और ऐसा लग रहा था कि वो इस मैच को भी हार जाएगी। लेकिन हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज ने पहले पारी संभाली और फिर आखिर में बड़े शॉट्स खेल पाकिस्तान को 18वें ओवर में ही 5 विकेट से जीत दिला दी। अब सुपर 4 में भारतीय टीम बुधवार यानी 24 सितंबर को बांग्लादेश का सामना करेगी।