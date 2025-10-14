Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

SL-W vs NZ-W: कोलंबो में बारिश से धुला मैच, श्रीलंका और न्यूजीलैंड को मिले 1-1 अंक

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में श्रीलंका ने अब तक सभी 4 मैच कोलंबो में ही खेले हैं। इसके बावजूद टीम की जीत का खाता नहीं खुला है।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 14, 2025

SL-W vs NZ-W

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया मैच बारिश की वजह से धुल गया (Photo Credit - IANS)

SL-W vs NZ-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का 15वां मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया। कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मैच में सिर्फ एक पारी का खेल हो सका। न्यूजीलैंड की पारी में एक भी गेंद फेंकी नहीं जा सकी। लंबे इंतजार के बाद अंपायरों ने मैच रद्द करते हुए दोनों टीमों को 1-1 अंक दे दिया।

इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 258 रन बनाए थे। श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू और विस्मी गुनारत्ने ने टीम को मजबूत शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 23.1 ओवर में 101 रन की साझेदारी की थी। अट्टापट्टू 72 गेंद पर 7 चौकों की मदद से 53 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद 125 के स्कोर पर विस्मी 83 गेंद पर 42 रन बनाकर आउट हुईं।

दोनों के आउट होने के बाद श्रीलंका ने नियमित अंतराल पर विकेट खोए, जिसका असर रन गति पर पड़ा। हसिनी परेरा ने 44 और हर्षिता समरविक्रमा ने 26 रन बनाए। निलाक्षिका सिल्वा ने 28 गेंद पर 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 55 रन की पारी खेल टीम का स्कोर 6 विकेट पर 258 तक पहुंचाया। निलाक्षिका की पारी नहीं आई होती, तो श्रीलंका 225 के ऊपर शायद नहीं जा पाता।

न्यूजीलैंड के लिए सोफी डिवाइन ने 9 ओवर में 54 रन देकर 3, ब्रि इलिंग ने 7 ओवर में 39 रन देकर 2, और रोजमेरी मायर ने 1 विकेट लिया था।

श्रीलंका विश्व कप की सह-मेजबान है। अब तक सभी 4 मैच श्रीलंका ने कोलंबो में ही खेले हैं। इसके बावजूद टीम की जीत का खाता नहीं खुला है। श्रीलंका के पास जो दो अंक हैं, वो दो मैचों के बारिश में धुलने की वजह से मिले हैं। इसके अलावा दो मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका 4 मैच में 2 अंक के साथ सातवें स्थान पर है। उसके नीचे सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने भी अपने तीनों मैच गंवाए हैं। न्यूजीलैंड 4 मैच में 3 अंक के साथ पांचवें स्थान पर है।

ये भी पढ़ें

यूट्यूब चैनल चलाने के लिए 23 वर्षीय युवा खिलाड़ी तक को नहीं छोड़ते…पूर्व भारतीय क्रिकेटर पर भड़के मुख्य कोच गौतम गंभीर
क्रिकेट
Gautam Gambhir

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Women's World Cup 2025

Updated on:

14 Oct 2025 10:33 pm

Published on:

14 Oct 2025 10:31 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / SL-W vs NZ-W: कोलंबो में बारिश से धुला मैच, श्रीलंका और न्यूजीलैंड को मिले 1-1 अंक

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

मोहम्मद शमी के करियर के साथ खिलवाड़! चहेतों को खूब मिल रहे हैं मौके

Asia Cup 2025 India Squad
क्रिकेट

ICC Rankings: भारत की स्मृति मंधाना नंबर-1 बल्लेबाज, एलिसा हीली ने भी लगाई लंबी छलांग

Smriti Mandhana
क्रिकेट

मोहम्मद शमी का दर्द आया बाहर, लगातार नजरअंदाज होने पर सेलेक्टर्स को दिखाया आईना, कहा- लय में हूं और…

MOhammad Shami
क्रिकेट

गौतम गंभीर का आया नया फरमान, इन खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी खेलने का दिया ऑर्डर

Gautam Gambhir
क्रिकेट

SL-W vs NZ-W: निलाक्षिका सिल्वा ने वनडे वर्ल्ड कप में लगाई सबसे तेज फिफ्टी, श्रीलंका को पहली जीत की तलाश

Nilakshika Silva
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.