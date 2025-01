स्मृति मंधाना ने किया कमाल, ऐसा करने वाली बनीं भारत की दूसरी बल्लेबाज

Smriti Mandhana: अब 95 वनडे में 4001 रन हो गए हैं। उनसे पहले भारत की ओर से वनडे में चार हजार रन मिताली राज ने बनाए थे।

नई दिल्ली•Jan 10, 2025 / 08:17 pm• satyabrat tripathi

Smriti Mandhana

Smriti Mandhana became the fastest Indian Women batter to reach the 4,000-run: स्टार भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने शुक्रवार को राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में आयरलैंड के खिलाफ खेले गए पहले महिला वनडे मैच में शानदार उपलब्धि हासिल की। दरअसल, कप्तान स्मृति मंधाना महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गईं है। उन्होंने ने 95 मैचों में यह मुकाम हासिल किया। इतना ही नहीं वह सबसे तेज 4000 हजार रन बनाने वाली तीसरी बल्लेबाज भी है।

उनसे पहले भारत की ओर से वनडे में चार हजार रन मिताली राज ने बनाए थे। मंधाना ने 95 पारियों में चार हजार रन पूरे किए जोकि भारत की ओर से पारी के लिहाज से बनाए गए सबसे तेज चार हजार रन भी हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 28 वर्ष 17 दिन की उम्र में हासिल की। इसके साथ ही वह महिला वनडे में चार हजार रन पूरे करने वाली 15वीं बल्लेबाज भी बन गई हैं।

मंधाना ने इस उपलब्धि के लिए 4667 गेंदों का सामना किया। गेंदों के लिहाज से महिला वनडे में सबसे तेज 4000 रन पूरा करने वाली बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। यह भी पढ़ें Vijay Hazare Trophy: VHT में इस बॉलर से कांप रहे बल्लेबाज! सबसे ज्यादा विकेट झटककर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ठोका दावा सर्वाधिक रन बनाने वाली दूसरी भारतीय स्मृति मंधाना महिला वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज हैं। वहीं, पूर्व कप्तान मिताली राज महिला वनडे क्रिकेट में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। उन्होंने कुल 232 महिला वनडे मैच की 211 इनिंग में 50.68 की औसत और 66.19 की स्ट्राइक रेट से 7,805 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 64 अर्द्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 125 रन है। स्मृति मंधाना महिला वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज हैं। वहीं, पूर्व कप्तान मिताली राज महिला वनडे क्रिकेट में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। उन्होंने कुल 232 महिला वनडे मैच की 211 इनिंग में 50.68 की औसत और 66.19 की स्ट्राइक रेट से 7,805 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 64 अर्द्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 125 रन है। भारत ने आयरलैंड को छह विकेट से हराया ऑयरलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने भारत से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 238 रन बनाए। आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान गैबी लुईस और ली पॉल ही भारतीय गेंदबाजों का सामना करते हुए बड़ी पारी खेल सके। गैबी लुईस ने 129 गेंद में 15 चौके संग 92 रन बनाए, जबकि ली पॉल ने 73 गेंद में 7 चौके संग 59 रन बनाकर रन आउट हुई। यह भी पढ़ें रविचंद्रन अश्विन ने इस खिलाड़ी की जमकर की तारीफ, कहा- ठान ले तो आउट करना बहुत मुश्किल जवाब में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कप्तान स्मृति मांधना, प्रतिका रावल और तेजल हसबनिस के प्रयासों से 34.3 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 241 रन बनाकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान स्मृति मंधाना ने 41 रन का योगदान दिया। वहीं, प्रतिका रावल ने 96 गेंद में 10 चौके और 1 छक्के संग 89 रन बनाए। उन्हें इसके लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उनके अलावा तेजल हसबनिस ने 46 गेंद में 9 चौके संग 53 रन बनाकर नाबाद रहीं। जवाब में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कप्तान स्मृति मांधना, प्रतिका रावल और तेजल हसबनिस के प्रयासों से 34.3 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 241 रन बनाकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान स्मृति मंधाना ने 41 रन का योगदान दिया। वहीं, प्रतिका रावल ने 96 गेंद में 10 चौके और 1 छक्के संग 89 रन बनाए। उन्हें इसके लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उनके अलावा तेजल हसबनिस ने 46 गेंद में 9 चौके संग 53 रन बनाकर नाबाद रहीं।