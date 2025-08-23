टी20 टीम में मिलर, महाराज समेत इन खिलाड़ियों की वापसी, इंग्लैंड दौरे के लिए साउथ अफ्रीका की टीम का ऐलान

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-2 से हालिया टी20 सीरीज गंवाने के बाद साउथ अफ्रीकी टीम में अहम बदलाव किए गए हैं। मिलर और डोनोवन फरेरा दिसंबर 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के बाद पहली बार टीम में वापसी कर रहे हैं। यानसन बाएं अंगूठे की चोट से, जबकि विलियम्स बाएं घुटने की चोट से उबरने के बाद टीम में शामिल हुए हैं। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच दो सितंबर से तीन वनडे मुकाबलों की शुरुआत होगी। पहला मुकाबला लीड्स में आयोजित होगा, जिसके बाद 4 सितंबर को अगला मैच लंदन में खेला जाएगा। सीरीज का तीसरा मुकाबला साउथेम्प्टन में खेला जाना है।