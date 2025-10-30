Eng W vs SA W 1st Semifinal Highlights: साउथ अफ्रीका की टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका और इंग्‍लैंड के बीच खेला गया, जिसमें अफ्रीकी टीम ने इंग्लिश टीम के सामने 320 रन का विशाल लक्ष्‍य रखा। इसके जवाब में इंग्‍लैंड की महिला टीम 42.3 ओवर में महज 194 रन पर ढेर हो गई और प्रोटियाज टीम विश्‍व कप के इतिहास में पहली बार फाइनल में सफल रही। पहली बार टीम के फाइनल में पहुंचने पर कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट खुशी से फूली नहीं समां रही थीं। उन्‍होंने कहा कि अभी हम थोड़ा जश्‍न मनाएंगे। इसके बाद भारत हो या ऑस्‍ट्रेलिया हम तैयार हैं।