साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/ESPNcricinfo)
Eng W vs SA W 1st Semifinal Highlights: साउथ अफ्रीका की टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच खेला गया, जिसमें अफ्रीकी टीम ने इंग्लिश टीम के सामने 320 रन का विशाल लक्ष्य रखा। इसके जवाब में इंग्लैंड की महिला टीम 42.3 ओवर में महज 194 रन पर ढेर हो गई और प्रोटियाज टीम विश्व कप के इतिहास में पहली बार फाइनल में सफल रही। पहली बार टीम के फाइनल में पहुंचने पर कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट खुशी से फूली नहीं समां रही थीं। उन्होंने कहा कि अभी हम थोड़ा जश्न मनाएंगे। इसके बाद भारत हो या ऑस्ट्रेलिया हम तैयार हैं।
लौरा वोल्वार्ड्ट ने मैच के बाद कहा कि ये जीत बहुत खास है। हर कोई बहुत उत्साहित है। हम इसी क्रिकेट टीम के ख़िलाफ पिछले दो सेमीफाइनल में हार का सामना कर चुके हैं, जो वाकई बहुत दुखद थीं। इसलिए जीत हासिल करना हमारे ग्रुप के लिए बहुत मायने रखता है। मुझे हमारे खेलने के तरीके पर बहुत गर्व है। सच कहूं तो आज रात टॉस हारना दुनिया की सबसे बुरी बात नहीं थी। हमें बस यही लगा कि सेमीफाइनल में रन बनाना ही सबसे अहम होगा।
उन्होंने आगे कहा कि मुझे यकीन नहीं था कि 320 रन का स्कोर काफी होगा। पिच अंत में काफी सपाट लग रही थी, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन किया, उसके लिए उन्हें श्रेय जाता है। यह अद्भुत था। यह वाकई साझेदारियों का खेल था। ब्रिट्स और मैंने अच्छी शुरुआत की, फिर जब हमने कुछ विकेट जल्दी गंवा दिए, तो कप्पी आईं और उन्होंने मुझ पर से सारा दबाव हटा दिया।
महज एक रन पर इंग्लैंड के तीन विकेट गिरने को लेकर लौरा ने कहा कि मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कप्पी अद्भुत हैं, सेमीफाइनल में पांच विकेट लेना बहुत खास होता है। हमें पता था कि उनके पास अच्छे बल्लेबाज़ हैं, इसलिए हम निश्चिंत नहीं रह सकते थे। मुझे लगता है कि जब तक नैट मैदान पर थी, ऐसा लग रहा था कि मैच किसी भी तरफ जा सकता है।
उन्होंने आगे कहा कि हम एक ऐसी टीम हैं, जिसने इसके लिए बहुत मेहनत की है। खासकर इस फॉर्मेट में जहां आप सभी के साथ खेलते हैं। यह एक बहुत ही निष्पक्ष परीक्षा जैसा लगता है। हमने पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा क्रिकेट खेला है और मुझे बहुत गर्व है कि हम अब एक और फाइनल में हैं। यह एक शानदार मौका होने वाला है। चाहे भारत से खचाखच भरे घरेलू दर्शक हों या विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सामना करना हो, हम तैयार रहेंगे। हम बस थोड़ा सा जश्न मनाएंगे और फिर कल से तैयारी शुरू करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
Women's World Cup 2025