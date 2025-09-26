Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

पाकिस्तान के खिलाफ Asia Cup Final से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को ICC ने दिया ‘झटका’

IND vs PAK, Asia Cup 2025: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर ICC की तरफ लगाए गए मैच फीस के जुर्माने के खिलाफ अपील की भारत की तरफ से की गई है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 26, 2025

Suryakumar Yadav
सूर्यकुमार यादव, भारतीय कप्तान (Photo Credit- IANS)

IND vs PAK, Asia Cup 2025: पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 फाइनल मुकाबले से पहले आईसीसी ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को तगड़ा झटका दिया है। सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की तरफ से 14 सितंबर को हुए भारत-पाकिस्तान मुकाबले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीतिक बयान देने का आरोप लगाते हुए आईसीसी (ICC) से शिकायत की थी।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सूर्यकुमार यादव के उस बयान को आईसीसी नियमों का उल्लंघन बताया था। अब उनके उस बयान के लिए आईसीसी ने सूर्यकुमार यादव को दोषी पाया और उन्हें चेतावनी दी की टूर्नामेंट के आगामी मुकाबलों के दौरान किसी तरह का राजनीतिक बयान नहीं दें।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की दोषी नहीं होने की याचिका को आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने खारिज कर दिया और उन पर मैच फीस का 30 फीसदी जुर्माना लगाया है। भारत की तरफ से इस फैसले के खिलाफ अपील की गई है।

क्या था पूरा मामला

भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को एशिया कप 2025 में भिड़ंत हुई थी। मैच खत्म होने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान पर मिली जीत को पहलगाम पीड़ितों और सशस्त्र बलों को समर्पित किया था। सूर्यकुमार ने कहा था कि यह सही मौका है। हम पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ खड़े हैं। हम उनके साथ है। इस जीत के जश्न को हम सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं, जिन्होंने काफी बहादुरी दिखाई।

भारत ने 14 सितंबर को पाकिस्तान को 7 विकेट से था हराया

भारत ने एशिया कप 2025 के ग्रुप-ए मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 127 रन बनाए थे, जवाब में भारतीय टीम ने 15.5 ओवर में 3 विकेट पर 131 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। इसके बाद भारत ने सुपर-4 मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था।

क्रिकेट

26 Sept 2025 08:06 pm

Published on:

26 Sept 2025 07:51 pm

