पाकिस्तान के खिलाफ Asia Cup Final से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को ICC ने दिया ‘झटका’

भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को एशिया कप 2025 में भिड़ंत हुई थी। मैच खत्म होने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान पर मिली जीत को पहलगाम पीड़ितों और सशस्त्र बलों को समर्पित किया था। सूर्यकुमार ने कहा था कि यह सही मौका है। हम पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ खड़े हैं। हम उनके साथ है। इस जीत के जश्न को हम सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं, जिन्होंने काफी बहादुरी दिखाई।