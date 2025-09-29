सूर्यकुमार यादव ने चैंपियन बनने के बाद जीता सभी का दिल, पूरे एशिया कप की फीस भारतीय सेना को दी दान

Suryakumar Yadav donates fees to Indian Army: भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। ये 9वीं बार है, जब टीम इंडिया एशिया कप चैंपियन बनी है। भारत की इस जीत के हीरो बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा रहे, जिन्होंने 53 गेंद पर नाबाद 69 रन की अहम पारी खेली। सबसे खास बात ये रही कि चैंपियन बनने के बाद भी भारत ने ट्रॉफी नहीं ली। इसके पीछे की वजह पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी थे, जिन्‍होंने एशिया कप के दौरान भारत विरोधी बयानबाजी की थी। मैच के बाद भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने पूरे एशिया कप की अपनी फीस को भारतीय सेना को दान करने की घोषणा की है। उन्‍होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर भी दी है।