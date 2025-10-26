Patrika LogoSwitch to English

वनडे सीरीज खत्म! अब रोहित-विराट टीम इंडिया की जर्सी में कब खेलेंगे मैच, यहां देखें पूरा शेड्यूल

Team India ODI Schedule 2025: चैंपियंस ट्रॉफी के खत्म होने के 7 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने उतरे रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आखिरी मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की।

2 min read
भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 26, 2025

ROhit Sharma and Virat Kohli

रोहित शर्मा और विराट कोहली (फोटो- IANS)

Indian Cricket Team Upcoming Schedule: सिडनी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और टीम इंडिया को 69 गेंद पर ही 9 विकेट से जीत दिला दी। दोनों दिग्गजों की पारी देख अब फैंस उन्हें फिर से टीम इंडिया की जर्सी में देखना चाह रहे हैं। अब सवाल ये है कि दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए दोबारा कब खेलेंगे। भारतीय टीम वनडे सीरीज के बाद टी20 सीरीज खेलेगी, जहां सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया को 3 मैच खेलेंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं।

रांची में उतरेंगे रोहित और विराट!

ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद टीम इंडिया के साथ साउथ अफ्रीका की टीम 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है। ऐसे में फैंस के मन में सवाल है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम इंडिया के लिए कब खेलेंगे। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में शतक लगाया। दूसरी ओर विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेलते हुए फॉर्म में वापसी की है। अब चलिए जानते हैं कि दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए कब खेलेंगे।

रोहित शर्मा और विराट कोहली 30 नवंबर को टीम इंडिया की जर्सी में फिर से नजर आ सकते हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मुकाबला रांची में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा मुकाबला 3 दिसंबर को रायपुर और तीसरा मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। इसके बाद टीम इंडिया की अगली वनडे सीरीज जनवरी 2026 होगी, जहां न्यूजीलैंड से टक्कर होगी।

इंग्लैंड दौरे का बेसब्री से इंतजार

तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत बड़ौदा से होगी, जो 11 जनवरी को खेली जाएगी। दूसरा मुकाबला राजकोट और तीसरा मुकाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद जुलाई में भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड दौरे पर जाएगी। पहला वनडे मुकाबला 14 जुलाई को बर्मिंघम में खेला जाएगा, तो दूसरा मैच 16 जुलाई को कार्डिफ और तीसरा मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

Join Arovia on WhatsApp

