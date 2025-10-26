वनडे सीरीज खत्म! अब रोहित-विराट टीम इंडिया की जर्सी में कब खेलेंगे मैच, यहां देखें पूरा शेड्यूल

Indian Cricket Team Upcoming Schedule: सिडनी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और टीम इंडिया को 69 गेंद पर ही 9 विकेट से जीत दिला दी। दोनों दिग्गजों की पारी देख अब फैंस उन्हें फिर से टीम इंडिया की जर्सी में देखना चाह रहे हैं। अब सवाल ये है कि दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए दोबारा कब खेलेंगे। भारतीय टीम वनडे सीरीज के बाद टी20 सीरीज खेलेगी, जहां सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया को 3 मैच खेलेंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं।