Ranji Trophy 2025 में रिंकू सिंह ने उड़ाया गर्दा, शानदार शतक ठोक UP की मैच में कराई वापसी

Uttar Pradesh vs Andhra Pradesh in Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी 2025-26 के पहले चरण का आगाज हो गया है। एलीट ग्रुप ए में उत्‍तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बीच मुकाबला कानपुर के ग्रीन पार्क स्‍टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में आंध्र प्रदेश की क्रिकेट टीम ने अपनी पहली पारी में 143 ओवर खेलते हुए 470 रन बनाए। इसके जवाब में एक समय यूपी की टीम महज 152 के स्‍कोर पर अपने शीर्ष चार बल्‍लेबाजों को खो चुकी थी। फिर रिंकू सिंह उतरे और संयम के साथ शानदार शतक जड़ते हुए यूपी की मैच में वापसी कराई। मैच के चौथे दिन लंच तक यूपी ने 7 विकेट के नुकसान पर 381 रन बना लिए हैं और वह अभी भी 89 रन पीछे है।