Ranji Trophy 2025 में रिंकू सिंह ने उड़ाया गर्दा, शानदार शतक ठोक UP की मैच में कराई वापसी

Uttar Pradesh vs Andhra Pradesh in Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी 2025-26 के पहले चरण का आगाज हो गया है। एलीट ग्रुप ए में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बीच मुकाबला कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में आंध्र प्रदेश की क्रिकेट टीम ने अपनी पहली पारी में 143 ओवर खेलते हुए 470 रन बनाए। इसके जवाब में एक समय यूपी की टीम महज 152 के स्कोर पर अपने शीर्ष चार बल्लेबाजों को खो चुकी थी। फिर रिंकू सिंह उतरे और संयम के साथ शानदार शतक जड़ते हुए यूपी की मैच में वापसी कराई। मैच के चौथे दिन लंच तक यूपी ने 7 विकेट के नुकसान पर 381 रन बना लिए हैं और वह अभी भी 89 रन पीछे है।
आंध्र प्रदेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी और उसे सलामी बल्लेबाज अभिषेक रेड्डी और श्रीकर भरत ने शानदार शुरुआत दिलाई। रेड्डी 93 के स्कोर पर 36 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद शेक रशीद और श्रीकर के बीच दूसरे विकेट के लिए 194 रन की साझेदारी हुई। श्रीकर ने 142 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद एक छोर पर रशीद टिके रहे और दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। रशीद ने 136 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। आंध्रा ने पहली पारी में 470 रनों पर ऑलआउट हुई।
उत्तर प्रदेश की पहली पारी की शुरुआत बेहद ही खराब रही, उसने महज 25 के स्कोर पर अभिषेक गोस्वामी के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया। फिर दूसरे विकेट के लिए माधव कौशिक और आर्यन जुयाल के बीच 119 रन की साझेदारी हुई। माधव 54 रन बनाकर आउट हुए। फिर उसे 152 के स्कोर पर बैक टू बैक दो झटके लगे और टीम मुश्किल में फंस गई।
इसके बाद रिंकू सिंह मैदान पर उतरे और एक छोर संभालते हुए शतक जड़ मैच में वापसी कराई। चौथे दिन लंच तक रिंकू सिंह 230 गेंदों पर 129 रन और शिवम शर्मा 77 गेंदों पर 15 रन बनाकर खेल रहे थे। वहीं, यूपी ने सात विकेट पर 381 रन बना लिए हैं और वह अभी भी 89 रन पीछे है।
