TATA WPL 2026 Player Auction Live streaming: भारत की ऐतिहासिक वनडे वर्ल्ड कप जीत का जश्न मनाने के करीब तीन हफ्ते बाद महिला क्रिकेट अपने अगले बड़े पल में कदम रखने के लिए तैयार है। महिला प्रीमियर लीग 2026 (WPL 2026) का मेगा ऑक्शन, जो 2023 में लीग की शुरुआत के बाद पहला रीबूट है। इसका आयोजन आज गुरुवार 27 नवंबर को दिल्ली में किया जाएगा। ये एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी। जहां पांच टीमें कुल 41.1 करोड़ रुपये के पर्स के साथ 277 प्‍लेयर्स में से 73 खाली स्लॉट को भरने उतरेंगी। पूल में कई बड़े नाम हैं, जिनमें हाल ही में वर्ल्ड कप जीतने वाली दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, श्री चरणी के साथ-साथ लौरा वोल्वार्ड्ट और सोफी एक्लेस्टोन जैसी ओवरसीज सुपरस्टार्स भी शामिल हैं।