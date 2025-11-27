WPL 2026 का Mega Auction आज गुरुवार 27 नवंबर को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। (फोटो सोर्स: एक्स@/IPL)
TATA WPL 2026 Player Auction Live streaming: भारत की ऐतिहासिक वनडे वर्ल्ड कप जीत का जश्न मनाने के करीब तीन हफ्ते बाद महिला क्रिकेट अपने अगले बड़े पल में कदम रखने के लिए तैयार है। महिला प्रीमियर लीग 2026 (WPL 2026) का मेगा ऑक्शन, जो 2023 में लीग की शुरुआत के बाद पहला रीबूट है। इसका आयोजन आज गुरुवार 27 नवंबर को दिल्ली में किया जाएगा। ये एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी। जहां पांच टीमें कुल 41.1 करोड़ रुपये के पर्स के साथ 277 प्लेयर्स में से 73 खाली स्लॉट को भरने उतरेंगी। पूल में कई बड़े नाम हैं, जिनमें हाल ही में वर्ल्ड कप जीतने वाली दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, श्री चरणी के साथ-साथ लौरा वोल्वार्ड्ट और सोफी एक्लेस्टोन जैसी ओवरसीज सुपरस्टार्स भी शामिल हैं।
मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स ज्यादा से ज्यादा 73 स्लॉट भरना चाहेंगी, जिसमें 50 भारतीय और 23 ओवरसीज खिलाड़ी शामिल हैं। स्क्वाड में कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 18 खिलाड़ी होने चाहिए। इस मार्की सेट में दीप्ति, रेणुका सिंह, सोफी डिवाइन, अमेलिया केर, एक्लेस्टोन, एलिसा हीली, मेग लैनिंग और वोल्वार्ड्ट शामिल हैं।
WPL रिटेंशन में यूपी वॉरियर्स ने सिर्फ एक खिलाड़ी को रिटेन किया है। इस वजह से वह 14.5 करोड़ रुपये के सबसे बड़े पर्स के साथ ऑक्शन में शामिल होगी। जबकि दूसरी तरफ, दिल्ली कैपिटल्स के पास सबसे कम 5.70 करोड़ रुपये हैं। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स, जिन्होंने पांच-पांच खिलाड़ियों को रिटेन किया है, उनके पास कोई राइट टू मैच ऑप्शन नहीं होगा।
मुंबई इंडियंस: हरमनप्रीत कौर, नैट साइवर-ब्रंट, हेली मैथ्यूज, अमनजोत कौर और जी कमलिनी।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, एलिस पेरी और श्रेयंका पाटिल।
दिल्ली कैपिटल्स: जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, मारिजाने कैप, एनाबेल सदरलैंड और निकी प्रसाद।
यूपी वॉरियर्स: श्वेता सेहरावत।
गुजरात जायंट्स: एश्ले गार्डनर और बेथ मूनी।
WPL 2026 का मेगा ऑक्शन आज 27 नवंबर को दोपहर 3.30 बजे से दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
महिला प्रीमियर लीग 2026 के मेगा ऑक्शन का टीवी लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनल्स पर किया जाएगा।
महिला प्रीमियर लीग 2026 के मेगा ऑक्शन की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध होगी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग