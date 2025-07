टूट जाता ब्रायन लारा का 400 रन का महारिकॉर्ड, लेकिन कप्तान ने कर दी पारी घोषित, जानिए वजह?

ब्रायन लारा (582 गेंदों पर 400* रन) - वेस्टइंडीज vs इंग्लैंड - (सेंट जॉन्स, 2004)

मैथ्यू हेडन (437 गेंदों पर 380 रन) - ऑस्ट्रेलिया vs जिम्बाब्वे (पर्थ, 2003)

ब्रायन लारा (538 गेंदों पर 375 रन) - वेस्टइंडीज vs इंग्लैंड (सेंट जॉन्स, 1994)

महेला जयवर्धने (572 गेंदों पर 374 रन) - श्रीलंका vs दक्षिण अफ्रीका (कोलंबो, 2006)

वियान मुल्डर (334 गेंदों पर 367*) - दक्षिण अफ्रीका vs जिम्बाब्वे (बुलावायो, 2025)