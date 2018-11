दिल्ली: अनियंत्रित एसयूवी कार ने 9 लोगों को कुचला, एक लड़की की मौत

दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को रौंद दिया। इस हादसे में एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई, वहीं नौ लोग भी घायल हो गए। सभी का ईलाज अस्पताल में चल रहा है।

#SpotVisuals: Driver of an SUV lost control over the vehicle & hit a cycle, a scooty, a motorcycle, a rickshaw, & a minibus near Meera Bagh in Pashchim Vihar, today. One person died & eight people including the SUV driver received injuries. More details awaited. #Delhi pic.twitter.com/IZBfTpCBp5