महाराष्ट्र में सरकारी अनुदान घोटाला: 5 महीने से फरार महिला तलाठी गिरफ्तार, लाखों रुपये के गबन का आरोप

आखिरकार मंगल दुशिंगे शनिवार को राहुरी पुलिस के सामने पेश हुईं। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। करीब पांच महीने बाद हुई इस गिरफ्तारी के बाद सरकारी अनुदान वितरण में कथित गड़बड़ी की जांच में तेजी आने की उम्मीद है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राशि का वितरण किन लाभार्थियों को और किन परिस्थितियों में किया गया तथा इसमें किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका थी या नहीं।