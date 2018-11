अमृतसर बम धमाकाः सीएम अमरिंदर सिंह ने हमलावरों की गिरफ्तारी पर किया 50 लाख रु. का इनाम घोषित

नई दिल्ली। अमृतसर के राजासांसी में हुए हमले से जहां पूरा देश सकते में है। वहीं सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हत्यारों का सुराग देने वाले को बड़ा इनाम देने की घोषणा की है। सीएम ने बम धमाके के आरोपियों को पकड़ने या जानकारी देने वाले को 50 लाख का इनाम देने का ऐलान किया है। उधर इस बम धमाके के बाद आतंकियों के नए मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ है।

nia team visited the blast site late last night along with their investigators and explosive experts. Held discussions with Punjab DGP and DG Intelligence: Media Advisor to Punjab CM #AmritsarBlast https://t.co/nl25AMGhVa