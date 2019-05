नई दिल्ली। हैदराबाद में एक दलित नेता पर हमले की खबर सामने आई है। यह हमला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। दरअसल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति परिरक्षण समिति (NSCPS) के चेयरमैन के. श्रीशैलम मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। तभी अचानक कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। यही ने हमला करने वाले लोग उनको घसीटकर बाहर तक ले आए, जहां उनकी पिटाई गई। दलित नेता के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Telangana: Karne Sisailam filed police complaint against Osmania University scholar P Alexander and his associates for the attack. Case has been registered from both the sides as Alexander alleged he was also attacked by Srisailam's followers. Further investigation underway. https://t.co/ZKHMmRCEZT