Delhi : 12 साल की मासूम से हैवानियत करने वालो दरिंदा गिरफ्तार, पहले भी कर चुका हत्या

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मासूम बच्ची ( Rape in Delhi ) के साथ दरिंदगी करने वाले वहशी दरिंदे को पुलिस ( Delhi Police ) ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, बच्ची की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। बच्ची को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान ( AIIMs ) में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की मानें तो दरिंदे ने बच्ची के शरीर पर चाकू से कई बार हमला किया है। जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं, दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर शालिनी सिंह ( Shalini Singh, Joint Commissioner of Delhi Police ) ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची के साथ वारदात को अंजाम देने वाला हैवान पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी दिल्ली के मंगोलपुरी का रहने वाला है।

Delhi में Coronavirus के अलावा अब Dengue का प्रकोप, 30 से ज्यादा केस रिकॉर्ड

Delhi Police has arrested the accused in the case of sexual assault of a 12-year-old girl in Pashchim Vihar area. More details awaited. pic.twitter.com/5ZfYS2ECNh