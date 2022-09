दरिंदगीः वैशाली में प्रेमी जोड़े को पकड़ा, ब्वॉय फ्रेंड के सामने गर्लफ्रेंड का गैंगरेप, रेप का वीडियो भी किया वायरल

Gang Rape in Vaishali: बिहार के वैशाली जिले से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां ब्वॉय फ्रेंड के सामने ही गर्लफ्रेंड का गैंररेप किया गया। इतना ही रेप का वीडियो भी आरोपियों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। केस दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

Gang rape with a Minor Girl infront of her Boy Friend in Vaishali Bihar