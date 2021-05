गुरमीत राम रहीम को अदालत से मिली पैरोल, भारी सुरक्षा के बीच मां से मिलने गुरुग्राम पहुंचा

नई दिल्ली। रोहतक की सुनारिया जेल में अपनी दो शिष्याओं के साथ दुष्कर्म और पत्रकार की हत्या मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ( Dera Sacha Sauda Chief Gurmeet Ram Rahim Singh ) को कोर्ट ने 48 घंटे की पैराेल दी है। यह पैराेल राम रहीम को उनकी बीमार से मां से मिलने के लिए दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हर कैदी को पैराेल पाने का अधिकार है, जिसके चलते पुलिस-प्रशासन से फीडबैक लेने के बाद राम रहीम को पैराेल दी गई है। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी उनको 24 घंटे के लिए पैराेल दी गई थी।

नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मॉन्टैग्नियर का दावा- टीकाकरण की वजह से बन रहे कोरोना के नए वेरिएंट

Dera Sacha Sauda Chief Gurmeet Ram Rahim Singh, who is undergoing a 20-year jail sentence for raping two followers, was granted parole today to look after his ailing mother.



(File photo) pic.twitter.com/YtdTPHm2jC