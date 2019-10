हरियाणा: कांग्रेस ने जारी कि 6 उम्मीदवारों की अंतिम सूची, BJP-JJP कार्यकर्ता भिड़े

नई दिल्ली। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों की अपनी आखिरी लिस्ट जारी कर दी है।

इससे पहले कांग्रेस ने बुधवार को 84 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी।

इसमें गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रह चुके हुड्डा सहित 17 निवर्तमान विधायकों में से 16 को दोबारा टिकट दिया गया है।

वहीं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में जुबानी जंग के बीच नेताओं में हाथापाई और मारपीट की खबर सामने आई है।

यहां गुरुवार को नूंह में भाजपा और जननायक जनता पार्टी ( JJP) के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। इस मारपीट में कई लोगों के घायल होने की खबर है।

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया।

