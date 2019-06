हिमाचल प्रदेश: कुल्लू बस हादसे में अब तक 27 की मौत, PM मोदी ने जताया शोक

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ( Kullu ) में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बंजार इलाके में यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस के सैंज घाटी की खाई गिर गई। हादसे में जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 लोग घायल हैं। ( Himachal Pradesh Accident Bus ) राहत और बचाव ने अब तक 15 यात्रियों के शव बरामद कर लिए हैं।

#UPDATE Banjar SDM MR Bhardwaj: 27 killed, 25 injured after a private bus fell into a deep gorge near Banjar area of Kullu district, earlier today. Rescue operations underway. The bus carrying around 50 passengers was on its way from Banjar to Gadagushani area. https://t.co/bpuXqL0icg — ANI (@ANI) June 20, 2019

बस में सवार थे 50 लोग

कुल्लू के एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि कुल्लू के बंजार से करीब एक किलोमीटर दूर भियोठ मोड़ के पास ये हादसा हुआ है। मोड़ पर पहुंचने के बाद शायद बस नियंत्रण से बाहर हो गई 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बस में 40 से 50 लोगों के होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे में घायल 12 महिलाओं, 6 लड़कियों, 7 बच्चों और 10 युवकों को रेस्क्यू किया गया है।

#UPDATE Superintendent of Police, Kullu, Shalini Agnihotri, on bus carrying 50 people fell into a gorge in Banjar area of Kullu: 15 bodies recovered, 25 injured. Rescue operations continue. #HimachalPradesh https://t.co/5NnYHs6tF5 — ANI (@ANI) June 20, 2019

हादसे पर शोक

कूल्लू बस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने शोक जताया है। पीएमओ की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि कुल्लू में बस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मुझे उम्मीद है कि हादसे घायल लोग जल्द ठीक हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।

Deeply saddened by the bus accident in Kullu. Condolences to the families of those who lost their lives. I hope the injured recover soon. The Himachal Pradesh Government is providing all possible assistance that is required: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) June 20, 2019

नदी के तेज बहाव बीच रेस्क्यू

रेस्क्यू टीम नदी के तेज बहाव के बीच स्थानीय लोगों की मदद से मारे गए लोगों के शव और घायलों को निकालने में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए।