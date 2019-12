हैदराबाद एनकाउंटरः तेलंगाना सरकार ने किया एसआईटी का गठन, भागवत को जिम्मेदारी

हैदराबाद। हैदराबाद के शादनगर कस्बे के पास बीते 6 दिसंबर को हुए हैदराबाद एनकाउंटर की जांच का आदेश देने के बाद अब तेलंगाना सरकार ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। इस एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने एक पशु चिकित्सक युवती से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के चार आरोपियों को मार डाला था। इस आठ सदस्यीय एसआईटी का नेतृत्व राचकोंडा पुलिस आयुक्त महेश एम भागवत करेंगे। एसआईटी में शामिल अन्य अधिकारियों में एक महिला समेत राज्य के विभिन्न भागों के अधिकारी हैं।

एसआईटी के गठन का सरकारी आदेश (जीओ) रविवार देर जारी किया गया। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का एक दल आरोपियों की हत्या की जांच शुरू कर चुका है।

वैसे आरोपियों की त्वरित रूप से हत्या की लोगों ने सराहना की। लोग अपराधियों को तत्काल मौत की सजा दिए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अधिकार समूहों ने पुलिस द्वारा कानून को अपने हाथों में लिए जाने की निंदा की है।

