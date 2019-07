IMA पोंजी घोटाले का मास्टरमाइंड मंसूर खान गिरफ्तार, ED कर रही है पूछताछ

नई दिल्ली। आई मॉनिटरी अडवाइजर ( IMA ) पोंजी घोटाले ( IMA Ponzi Scam ) का मास्टरमाइंड मंसूर खान ( Mansoor Khan ) गिरफ्तार कर लिया गया है। मंसूर खान की गिरफ्तारी दिल्ली एयरपोर्ट से हुई है। फिलहाल, खान को प्रवर्तन निदेशालय ( enforcement directorate ) ऑफिस में ले गया है, जहां उससे पूछताछ जारी है।

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार सुबह मंसूर अली खान को दुबई से दिल्ली लाया गया और एयरपोर्ट से ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि 8 जून को मंसूर खान देश छोड़कर दुबई चला गया था।

खान के खिलाफ निवेशकों ने हजारों शिकायतें की हैं और उनका दावा है कि मंसूर ने उन्हें ठगा है। मंसूर खान से पूछताछ के लिए बेंगलूरु से भी एक अधिकारियों की टीम आ रही है।

IMA ponzi scam case: IMA Founder Mansoor Khan arrested by Enforcement Directorate (ED) at Delhi Airport, early morning today. He is being taken to ED's office at the MTNL building in Delhi for further questioning. pic.twitter.com/83lThaRWCG