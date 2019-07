हनुमान चालीसा के पाठ में शामिल होने पर इशरत जहां को मिली घर से निकलने की धमकी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) में इशरत जहां ( BJP leader Ishrat Jahan ) नाम की मुस्लिम महिला के हनुमान चालीसा पाठ ( Ishrat Jahan Hanuman Chalisa issue ) में शामिल होने को लेकर बवाल मचा हुआ है। हनुमान चालीसा के पाठ में हिस्सा लेने पर इशरत जहां को न केवल जान से मारने की धमकी मिली है, बल्कि घर खाली करने का भी निर्देश दिया गया है।

BJP leader Ishrat Jahan: Everyone said I should leave the house on my own else they will be push me out of the house forcefully. I am receiving death threats. I demand protection. I live alone with my son, anything can happen to me anytime.” (17.07.2019) #WestBengal pic.twitter.com/j2JHAZJttD