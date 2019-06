जम्मू-कश्मीर: राजनाथ सिंह के सियाचिन दौरे से पहले कश्मीर में 2 आतंकवादी ढेर

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया है। यहां मोलू-चित्रग्राम में सोमवार तड़के सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेर लिया। इसके बाद दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस गोलीबारी में 2 आतंकवादी ढेर हो गए। सूत्रों के अनुसार सेना की 44 आरआर पेट्रोलिंग पार्टी गश्त करती हुई शोपियां की ओर जा रही थी। जैसे ही पेट्रोलिंग पार्टी मूलू चित्रगाम पहुंची वहां छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दो आतंकियों को मार गिराया। वहीं, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को सियाचिन आधार शिविर के लिए रवाना हो गए हैं। राजनाथ सिंह यहां पर तैनात सैनिकों से मुलाकात करेंगे।

अमित शाह ने शहादत को किया नमन, कहा- 'जवानों की वीरता से ही हमारा भारत सुरक्षित'

#Visuals Jammu & Kashmir: One terrorist killed in exchange of fire between security forces and terrorists in Molu-Chitragam area of Shopian district. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/SY6t65TowP

गृह मंत्रालय संभालते ही काम में जुटे अमित शाह, अब पाक और आतंक का होगा पक्‍का इलाज!

दोनों आतंकवादी स्थानीय

दोनों ही आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकवादी स्थानीय बताए जा रहे हैं। पुलिस अभी तक उनकी पहचान नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि सेना के हाथ यह सफलता ऐसे समय हाथ लगी है, जबकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर और सियाचिन ग्लेशियर के लिए रवाना हो रहे हैं। राजनाथ सिंह यहां आतंक विरोधी अभियानों का जायजा लेंगे।

शपथ लेते ही विवादों में घिरे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, डिग्री को लेकर उठे सवाल

J&K: Defence Minister Rajnath Singh to visit Srinagar today. The Minister would be briefed about the security situation in the Kashmir valley and the counter insurgency operations being carried out by the security forces there. (file pic) pic.twitter.com/mwUQ3pcSrc