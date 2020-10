मुंगेर में फिर बवालः गोलीकांड पर गुस्साई भीड़ ने फूंका थाना, EC ने तत्काल हटाए DM और SP

नई दिल्ली। मुंगेर ( Munger Violence ) में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर हुए बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार एक बार फिर इस गोलीकांड की गूंज सुनाई दी। गुस्साए लोगों ने गुरुवार को हुए उग्र प्रदर्शन के बाद थाने में आग लगा दी। इस हिंसक घटना के बाद निर्वाचन आयोग भी हरकत में आया है बड़ी कार्यवाही करते हुए मुंगेर के डीएम और एसपी को तुरंत हटाने के निर्देश दे डाले। यही नहीं मगध प्रमंडल के कमिश्‍नर को मामले की जांच सौंपी गई है। साथ ही सात दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।

गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल के निधन पर भावुक हुए पीएम मोदी, ट्वीट कर कही ये बात

Election Commission of India (ECI) orders immediate removal of SP & DM of Munger. An inquiry has been ordered into the incident by Asangba Chuba Ao, Divisional Commissioner, Magadh that has to be completed with the next seven days. New DM & SP to be posted in Munger today itself. https://t.co/hQicA6zArM