निर्भया केस के दोषी की पुनर्विचार याचिका पर 17 दिसंबर को SC में सुनवाई , मां बोली- पहले ही कर देनी चाहिए थी खारिज

नई दिल्ली। देश को दहला देने वाले 2012 निर्भया गैंगरेप केस में बृहस्पतिवार को एक नया मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के चार दोषियों में एक की पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली है। अब सुप्रीम कोर्ट आगामी 17 दिसंबर को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय की इस घोषणा से इन चारों को आगामी 16 दिसंबर को फांसी देने की अफवाहों पर भी विराम लग गया है। वहीं, निर्भया की मां ने कहा है कि अदालत को याचिका पहले ही खारिज कर देनी चाहिए थी।

दरअसल, निर्भया गैंगरेप केस के चार दोषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में मृत्युदंड को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को इस पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी। सुप्रीम कोर्ट में तीन न्यायमूर्तियों की पीठ आगामी 17 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी।

Supreme Court three-Judge bench to hear on December 17 review petition of Akshay Kumar Singh, one of the convicts in 2012 gang rape case. pic.twitter.com/fjoz9OK8dX

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर निर्भया की मां ने कहा, "अदालत को पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करनी चाहिए, लेकिन याचिका को पहले ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।"

इससे पहले बृहस्पतिवार को यह जानकारी सामने आई कि मामले के चारों दोषियों को शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। चारों की यह पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाई जाएगी। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने जेल प्रशासन को इन चारों की पेशी का आदेश दिया था।

Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: Court should hear review petition but the petition should have been dismissed earlier. We have no option but to accept the Supreme Court's decision. https://t.co/pZNFnzl0Hu pic.twitter.com/WFZRUmweMR