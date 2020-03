निर्भया के गुनहगार अक्षय की याचिका खारिज होते ही फूट पड़ी पत्नी, बोली- मुझे भी लटका दो

नई दिल्ली। निर्भया दुष्कर्म-हत्या ( Nirbhaya Gangrape Case ) मामले के चार दोषियों में से एक अक्षय सिंह की ओर से फांसी को रोकने के लिए दायर याचिका खारिज होते ही उसकी पत्नी कोर्टरूम में ही फूट-फूटकर रोने लगी।

न्यायाधीश द्वारा याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद अक्षय की पत्नी ने कोर्ट में कहा, "अब मैं कैसे जी पाऊंगी? मुझे भी लटका दो।"

कोर्ट में जब यह हाईवोल्टेज ड्रामा चल रहा था, उस समय निर्भया ( Nirbhaya rape Case ) की मां भी वहां मौजूद थीं। चारो दोषियों- विनय, मुकेश, अक्षय और पवन को तय तारीख यानी 20 मार्च को सुबह 5.30 बजे तिहाड़ जेल के फांसीघर में फांसी पर लटकाया जाएगा।

मेरठ से बुलाया गया पवन जल्लाद चारों के गले का फंदा कसेगा।

Nirbhaya's lawyer Seema Kushwaha: I am sure that all four convicts will be hanged at 5.30am tomorrow. https://t.co/beVuCxevnR pic.twitter.com/DexcbVNetl