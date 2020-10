Gurugram के निजी अस्पताल में भर्ती एक महिला से रेप, वेंटिलेटर पर है पीड़िता

नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में स्थित गुरुग्राम ( Gurugram ) के एक निजी अस्पताल में भर्ती एक महिला से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसकी शिकायत मिलने पर सुशांत लोक थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल, पीड़िता वेंटिलेटर पर है और बयान देने की स्थिति में नहीं है।

Gurugram: 21-yr-old woman admitted at Fortis Hospital allegedly raped by a man on 21st Oct.



“Case registered at Sushant Lok Police Station. Probe on. Victim is not in the state to give her statement right now. CCTV footage being examined,” says Usha Kundu, ACP Gurugram Police pic.twitter.com/twFw4xnhbT