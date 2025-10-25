Bacheli Fashion Show: बचेली में पहली बार फैशन शो का जलवा, 29 अक्टूबर को होगी ग्लैमर की धमाकेदार शुरुआत

इस भव्य समारोह की मुख्य आकर्षण होंगी लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री शेहरिश अली। उनकी पहचान प्रसिद्ध धारावाहिक ‘‘दिया और बाती हम’’ की छवि और ‘‘गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा’’ की लक्ष्मी के रूप में रही है। इसके अतिरिक्त मिसेज इंडिया खिताब से सम्मानित मीना साकया और कविता मिश्रा जूरी सदस्य के रूप में उपस्थित रहेंगी। शो में प्रसिद्ध एंकर एवं डांसर मिसेज छत्तीसगढ़ अभिलाषा मंच संचालन करेंगी। प्रतिभागियों को रैंप वॉक की तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी अनुभवी मास्टर आदित्य पात्रे निभा रहे हैं।