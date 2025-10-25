Bacheli Fashion Show: बचेली में पहली बार फैशन शो का जलवा, 29 अक्टूबर को होगी ग्लैमर की धमाकेदार शुरुआत

Bacheli Fashion Show (Photo source- Patrika)
Bacheli Fashion Show: लौहनगरी में पहली बार फैशन और ग्लैमर का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। 29 अक्टूबर को आयोजित होने वाला ‘सौम्या सुप्रीम स्टाइल फैशन शो सीजन 1’ स्थानीय स्तर पर चर्चा का प्रमुख विषय बन चुका है। कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से चल रही हैं और इसमें शामिल होने के लिए युवाओं तथा परिवारों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।
इस भव्य समारोह की मुख्य आकर्षण होंगी लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री शेहरिश अली। उनकी पहचान प्रसिद्ध धारावाहिक ‘‘दिया और बाती हम’’ की छवि और ‘‘गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा’’ की लक्ष्मी के रूप में रही है। इसके अतिरिक्त मिसेज इंडिया खिताब से सम्मानित मीना साकया और कविता मिश्रा जूरी सदस्य के रूप में उपस्थित रहेंगी। शो में प्रसिद्ध एंकर एवं डांसर मिसेज छत्तीसगढ़ अभिलाषा मंच संचालन करेंगी। प्रतिभागियों को रैंप वॉक की तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी अनुभवी मास्टर आदित्य पात्रे निभा रहे हैं।
इस आयोजन के मीडिया पार्टनर हैं पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क, पब्लिक स्वर और एशियन न्यूज़। कार्यक्रम का आयोजन जितेंद्र चौधरी एवं सीमा साहू (संचालिका-सौया मेक ओवर एकेडमी) कर रहे हैं। कई प्रतिष्ठित ब्रांड इस शो को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिससे कार्यक्रम की भव्यता और लोकप्रियता में और वृद्धि हुई है।
रैंप वॉक, सिंगिंग, फैशन डिजाइनिंग और बच्चों की आकर्षक प्रस्तुतियों से सजा यह शो बचेली को बड़े शहरों जैसा फैशन अनुभव प्रदान करेगा। प्रतिभागियों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। आयोजकों का कहना है कि यह मंच हर छुपी प्रतिभा को चमकने का अवसर देगा।
Bacheli Fashion Show: फैशन शो की विशेषता यह है कि इसमें विभिन्न आयु समूहों एवं प्रतिभाओं को एक ही मंच पर अवसर देने के लिए कई श्रेणियों का समावेश किया गया है। इनमें फैशन आइकॉन, मिस्टर एंड मिसेज ग्लैमरस, जोड़ी सिंगर, मेकअप चैलेंज और लिटिल चार्मिंग जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इससे प्रतिभागियों को अपनी योग्यता और आत्मविश्वास प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर मिलेगा।
